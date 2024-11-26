詐領新冠疫調費3萬餘元當餐費 萬華警分局行政組2人貪汙起訴

萬華警分局行政組前吳姓組長在新冠肺炎疫情期間疫調足跡（確診病例接觸史），涉與簡姓警務員謀議詐領李姓巡佐的個人工作費3萬4900元，用來作為「行政組餐費」。台北地檢署今偵結，依貪汙、偽造文書罪嫌起訴2人。

51歲吳姓組長、40歲簡姓警務員2021年6月至2023年8月間服務於萬華分局行政組，明知警政署訂新冠疫調個人工作費支領對象，必須是實際從事疫調工作的人員，每案每人最高核發個人工作費1000元，每案核發金額5000元為限。

起訴指出，2021年6月至同年11月實際辦理疫調的是李姓巡佐，共計調查40名新冠確診者的足跡接觸史，李姓巡佐在同年12月間上簽呈請領個人工作費3萬4900元，吳姓前組長核章後送至警政署，但警政署因部分單位請領費用未達可申報請領上線而統案退回。

李姓巡佐調往警備隊後，吳姓前組長涉與簡姓警務員謀議，由簡出名詐領這筆個人工作費，2022年2月22日指示不知情陳員製作簽呈，將申請人處用修正帶手工塗改為簡姓警務員，但因有塗改痕跡遭退回；2天後陳員用電腦繕打簡姓警務員姓名，經簡姓警務員親自蓋印後，送閱第3版簽呈，4個月後出納單位匯款3萬4900元至帳戶。

吳姓前組長辯稱，「搞錯」個人工作費對應的疫調期間，簡員當時2021年5月確實有協助疫調，才會以他名義申請，且款項全數給行政組總務，用來支付行政組餐費。