中捷砍人今驗車廂6監視器 被告不認殺人辯：長髮哥搶刀受傷

高雄市洪姓男子在今年5月間，在台中捷運犯下隨機砍人造成兩人受傷，台中地院今開庭，勘驗案發時的6段車廂監視器畫面，律師與洪今爭執，「長髮哥」許瑞顯的傷勢是在與洪奪刀時受傷，也提出當時移審法院時，法官的訊問筆錄為證，檢方則認為許非在奪刀時受傷，聲請傳喚許到庭釐清。

中捷隨機砍人案，今天上午在台中地院開庭，由審判長陳韋仁、陪席法官陳嘉凱、受命法官吳逸儒組成的合議庭審理，今天一共勘驗6段案發時捷運車廂內的監視器畫面，洪男與律師對相關的勘驗畫面記載無意見，不過對於「長髮哥」許瑞顯臉部的傷勢是何時造成有爭執。

洪男的律師主張，從勘驗車廂監視器可以發現，許瑞顯受傷是在與洪男爭奪手上刀械時而受傷。

洪男也說，印象中，許瑞顯的傷勢的確是在爭奪刀子的時候發生，案件起訴時，移審台中地院開羈押庭時，他是跟法官有比了一個許瑞顯伸手擋住他手臂的動作，記得法官當時有詢問，「是手腕嗎還是手臂」，就他記憶所及，一直都是許瑞顯的臉部傷勢，是在與他爭奪刀械時受傷，「不確定的印象是否正確」，當時吃了84顆藥，後來他撿起另外一把水果刀後，後面就不復記憶。

公訴檢察官則說，根據許瑞顯在偵查中的證述，洪男是在第一次揮砍許時，即有受傷，過去洪沒有爭執警詢時的筆錄，今天又爭執是拉扯造成，此部分應有傳喚許瑞顯必要，之前洪已承認相關犯行，如今又爭執是涉犯過失傷害跟不確定傷害的犯意，之前都沒有爭執。

合議庭審酌後，認為原定今辯結，不過因洪男與律師有主張相關過程的疑義，諭知有傳喚證人許瑞顯必要，定在今年12月17日傳喚證人到場釐清。