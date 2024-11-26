快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷砍人今驗車廂6監視器 被告不認殺人辯：長髮哥搶刀受傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市洪姓男子在今年5月間，在台中捷運犯下隨機砍人造成兩人受傷，台中地院今開庭，勘驗案發時的6段車廂監視器畫面，律師與洪今爭執，「長髮哥」許瑞顯的傷勢是在與洪奪刀時受傷，也提出當時移審法院時，法官的訊問筆錄為證，檢方則認為許非在奪刀時受傷，聲請傳喚許到庭釐清。

中捷隨機砍人案，今天上午在台中地院開庭，由審判長陳韋仁、陪席法官陳嘉凱、受命法官吳逸儒組成的合議庭審理，今天一共勘驗6段案發時捷運車廂內的監視器畫面，洪男與律師對相關的勘驗畫面記載無意見，不過對於「長髮哥」許瑞顯臉部的傷勢是何時造成有爭執。

洪男的律師主張，從勘驗車廂監視器可以發現，許瑞顯受傷是在與洪男爭奪手上刀械時而受傷。

洪男也說，印象中，許瑞顯的傷勢的確是在爭奪刀子的時候發生，案件起訴時，移審台中地院開羈押庭時，他是跟法官有比了一個許瑞顯伸手擋住他手臂的動作，記得法官當時有詢問，「是手腕嗎還是手臂」，就他記憶所及，一直都是許瑞顯的臉部傷勢，是在與他爭奪刀械時受傷，「不確定的印象是否正確」，當時吃了84顆藥，後來他撿起另外一把水果刀後，後面就不復記憶。

公訴檢察官則說，根據許瑞顯在偵查中的證述，洪男是在第一次揮砍許時，即有受傷，過去洪沒有爭執警詢時的筆錄，今天又爭執是拉扯造成，此部分應有傳喚許瑞顯必要，之前洪已承認相關犯行，如今又爭執是涉犯過失傷害跟不確定傷害的犯意，之前都沒有爭執。

合議庭審酌後，認為原定今辯結，不過因洪男與律師有主張相關過程的疑義，諭知有傳喚證人許瑞顯必要，定在今年12月17日傳喚證人到場釐清。

高雄市洪姓男子（20歲）在今年5月21日在台中捷運隨機砍人造成兩人受傷，他稱被導師指責後從天使變惡魔，對世界不滿及支持廢死，刻意選在鄭捷殺人案十周年犯案，還說出獄要繼續殺人。台中地檢署在今年6月底依殺人未遂罪嫌起訴，認為他引發社會集體恐慌，負面效應甚鉅，建請法院從重量刑，台中地院今開庭審理，洪戴眼鏡，態度平靜，見法警阻擋媒體拍攝時，不發一語。

台中市洪姓男子在今年5月間犯下中捷殺人案，台中地院今開庭。記者陳宏睿／攝影
台中市洪姓男子在今年5月間犯下中捷殺人案，台中地院今開庭。記者陳宏睿／攝影

台中捷運 律師 殺人未遂

延伸閱讀

中捷隨機砍人今台中地院開庭 主嫌身影曝光

全新森活據點！中捷松竹站 連續2天「居市森駅」活動登場

北捷持刀傷人...中捷加強監控、啟動應變機制

北捷勇警奪刀制止凶嫌 中捷長髮哥：大哥很值得respect

相關新聞

周玉蔻、蔡玉真重判1年半理由曝光 法官：全世界都可閱覽假消息

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡各重判1年6月。...

假冒立委顧問稱可「喬」虛擬貨幣 男涉詐騙數十萬還凹酒店招待

楊姓男子2年前涉嫌假冒立委顧問，佯稱可請立委「喬」虛擬貨幣，藉此詐騙被凍結虛擬貨幣的傳產公司楊姓負責人，趁機索討數10萬...

他在市場掉皮夾…過10秒女子彎腰皮夾消失 法官認定就是她侵占

呂男在市場掉落皮夾，過了10秒，江女在同地彎腰，辯稱撿自己的皮夾，還要警察去她家搜，否認侵占。法官觀看監視器，確認呂男身...

背包狂人引爆「仿冒的板凳包」判4年半 搬3幼子求情

「背包狂人」創辦人劉尚燁為破壞他認為的仿冒「板凳包」，自製點火器連接汽油瓶，將點火裝置放在台北內湖翔穩軍品店內的背包，遠...

詐領新冠疫調費3萬餘元當餐費 萬華警分局行政組2人貪汙起訴

萬華警分局行政組前吳姓組長在新冠肺炎疫情期間疫調足跡（確診病例接觸史），涉與簡姓警務員謀議詐領李姓巡佐的個人工作費3萬4...

中捷砍人今驗車廂6監視器 被告不認殺人辯：長髮哥搶刀受傷

高雄市洪姓男子在今年5月間，在台中捷運犯下隨機砍人造成兩人受傷，台中地院今開庭，勘驗案發時的6段車廂監視器畫面，律師與洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。