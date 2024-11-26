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打造小巨蛋LED看板聞名…鄭乾池害投資人慘虧 二審減為3年2月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

諾亞媒體公司負責人鄭乾池虛偽墊高登記資本額，且明知經營績效不佳，卻以不實的投資評估報告行銷諾亞股票，一票投資人受騙，總金額達7634萬5千元，鄭從中撈取3391萬5千元不法所得。台北地院依證券交易法詐偽罪判鄭3年6月徒刑，沒收犯罪所得，另依使公務員登載不實罪判鄭2月得易科罰金之刑。台灣高等法院今就詐畏罪改判3年2月，其餘上訴駁回。

「諾亞媒體」以打造台北小巨蛋外牆、全亞洲最大LED數位看板聞名業界，負責人鄭乾池同時也是金隆系統科技公司、尚福國際科技公司實際負責人。

檢方起訴指出，鄭乾池涉嫌在2007年成立諾亞媒體時驗資不實，再佯稱諾亞獲利甚佳即將上市、上櫃，藉「印股票、騙鈔票」手法推銷未上市股票詐騙2億餘元，後來二度辦理現金增資詐騙投資人6400萬元，合計2億7千多萬元。

檢方調查，2007年鄭成立諾亞媒體時，疑短暫向人頭股東取得2600萬元資金，完成公司登記後，隨即將款項匯出，驗資不實。2010、2011年間，鄭與地下盤商「陳董」聯手，將3990張諾亞股票以每股12至14元賣給陳董對外銷售。

陳董偽諾亞不實的財務資料，佯稱公司實收資本額1億元，預估2011年營收1.4億，EPS有4至5元；2012年營收上看206億，EPS高達5至8元，因此未來預計在2011年第4季申請上市、櫃，以本益比20倍推算，掛牌價約在80至100元，被推銷的民眾以每股45至52元價格購入，鄭、陳兩人藉此詐得2億717萬4810元。

2011年12月，鄭隱匿諾亞財務狀況，出具當年1至10月較去年同期營收成長297％的不實資料，以每股16元溢價辦理現金增資發行新股，隔年11月二度以每股10元辦理現金增資，前後二次共詐得投資人股款共6446萬元。

北院審理後認為，鄭乾池聯合非法盤商以不實資訊欺騙投資人，使他們購入諾亞股票，銷售金額高達7634萬5千元，並導致購買諾亞股票的投資人血本無歸，危害嚴重，鄭就算身為負責人而有為公司籌措資金的責任，也不能當作合法化違法行為的理由，依法判刑。

案經上訴，鄭乾池僅就量刑及沒收部分上訴，高院考量鄭與部分被害人和解並賠償，量刑因子改變，因此證交法詐偽罪部分減為3年2月徒刑，但其他上訴駁回。

鄭乾池成立諾亞媒體公司，卻以不實的投資評估報告行銷諾亞股票，一票投資人血本無歸，台灣高等法院依證券交易法詐偽罪判鄭3年2月徒刑，使公務員登載不實罪判2月得易科罰金之刑與沒收犯罪所得部分駁回上訴。圖／聯合報系資料照
鄭乾池成立諾亞媒體公司，卻以不實的投資評估報告行銷諾亞股票，一票投資人血本無歸，台灣高等法院依證券交易法詐偽罪判鄭3年2月徒刑，使公務員登載不實罪判2月得易科罰金之刑與沒收犯罪所得部分駁回上訴。圖／聯合報系資料照

亞股 投資人 詐騙 財務

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