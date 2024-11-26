NONO涉性侵2案不起訴 被害人二度再議成功…發回士檢續查

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻多名女子，士林地檢署今年5月認定有6人受害，NONO涉犯強製性交等6罪嫌起訴；台北地檢署移轉士檢的2案日前不起訴，被害人聲請再議，台灣高檢署昨認為偵查不完備，再度發回續查。

全案起源於，去年6月間MeToo事件，女網紅「小紅老師」等人揭露遭NONO騷擾、侵犯，7名告訴人提告後移轉士林地檢署偵辦，士檢認定有6人受害，NONO涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻7罪嫌，依法起訴，另2案獲不起訴確定。NONO日前全盤否認7條罪名，辯稱不認識這些女子，但被害女子畫出NONO家中的樓中樓格局圖，直接打臉他的說辭。

北檢偵辦另3名告訴人指控遭NONO強制猥褻，認定罪嫌不足給予不起訴，其中2名告訴人不服聲請再議，高檢署發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦，士檢仍認定罪嫌不足，本月給予不起訴處分。