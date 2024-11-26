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遭控職場霸凌「不成立」將調職 南市刑警大隊長回應兩個字

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局刑警大隊長張文源本月23日遭爆疑涉職場霸凌，審議委員昨晚開會後決議不成立，市警局審酌領導統御及內部管理等，將報請警政署調整職務。張文源上午以「無言」簡短回應，未進一步多談。

日前有網友在臉書粉絲專頁「警界改革真相聯盟」以「警界的心聲」為題發文，直指台南市警察局沒藥救了。他抱怨，台南市刑大士氣低落，「做事的被逼死、沒做事的閒死」，做越多責罵越多，反彈聲四起。刑大幹部凌晨1、2點還會接到長官電話，要求準備隔天資料，沒第一時間接電話或回覆，就會在會議上羞辱，讓幹部不免自嘲每月薪資中就有一筆「羞辱加給」，造成外勤隊長寧自願降調內勤非主管職務，還曾有行政組幹部產生輕生念頭。

張文源23日針對這些指控否認，認為都是子虛烏有，強調檢討績效是必要之事，自己只是秉公辦事，感嘆當下刑警文化不同。他說自己是做事的人，卻被誤解、扯後腿，連關心同事都被認為是督勤。

台南市警局調查後，並提「機關安全及衛生防護小組」，昨下午邀請專家、學者共同審議完成，晚間開會後決議該職場霸凌不成立。

雖然遭控職場霸凌不成立，市警局晚間也明快發布新聞稿指出，審酌領導統御及內部管理，已影響內部團結和諧與勤業務推展，市警局將核予行政懲處並陳報內政部警政署調整職務。

市警局新聞稿內容明指陳報內政部警政署調整職務，因直轄市刑大大隊長屬「署缺」，據知，相關評估作業已啟動，張文源去職已大勢所趨。

警界人士認為，張可能回任警政署刑事相關職缺，遺缺可能由市警局審酌具刑事背景三線一星者代理至明年1月警政署新人事發布為止。

記者上午前往南市刑大，張文源正驅車準備外出開會，對於昨晚疑涉職場霸凌案不成立，但面臨行政懲處及調整職務，張一開始苦笑未多言，記者追問張離開前稱趕赴開會，最後回應一句「無言」。

市刑大同仁對於大隊長恐換人反應不一，有人直言「該做的事還是要做」，誰來都一樣沒差，但辦公室氣氛不佳，只能「相互祝福」。

也有人為張抱屈說，張與刑大部屬間彼此仍在「磨合」，但到任近一年來相當認真，經常深夜人都還在辦公室，就算要調整職務，對刑事治安貢獻不容抹煞。

台南市政府警察局刑警大隊長張文源對於可能調職以「無言」回應，未進一步多談。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊長張文源對於可能調職以「無言」回應，未進一步多談。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊長張文源對於可能調職以「無言」回應，未進一步多談。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局刑警大隊長張文源對於可能調職以「無言」回應，未進一步多談。記者謝進盛／攝影

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