綽號「發哥」稱星澳有賭場 陳超羣非法吸金8億多…二審今判14年4月

綽號「發哥」陳超羣自2012年間起在高雄設辦公室，自稱其在澳門等賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利，非法吸金8億多元。一審判陳違反銀行法判處徒刑14年，二審今天宣判，改判陳徒刑14年4月，犯罪不法所得沒收。

檢警調查，陳超羣自2012年間起自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳及生技公司，如參與投資其賭場、生技公司業務經營，每月可獲取投資金額3%至6%不等紅利，如投資達一定金額，得免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊。

如投資人另招攬其他下線投資達一定金額，並經陳同意者，即可取得經營管理權，也是集團與其個人下線投資人窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，並得自其招攬投資總金額多抽取1%至2%不等紅利，及自行決定下線投資人的紅利成數。

陳依此方式招攬投資，迄至2016年8月間無法再支付利息給投資人止，計吸收資金8億9千多萬元。台南地院認他違法吸金高達8億多元，為主要策畫及執行者，違反銀行法的非法經營收受存款業務罪重判14年。