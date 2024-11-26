涉仲介赴陸換肝腎 名醫被求刑6年

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩黃寅／連線報導

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐。圖／陳堯俐醫師提供
中部肝臟移植外科名醫陳堯俐。圖／陳堯俐醫師提供
肝臟移植名醫陳堯俐涉仲介病人到大陸醫院移植肝、腎臟，與同夥共5人在2016至2019年媒介10人、共獲利2037萬，彰化地檢署以違反人體器官移植條例起訴，陳堯俐被求處6年重刑，其餘4人求處3年徒刑，扣押及聲請沒收不法所得2037萬元。

本報記者昨與陳堯俐聯繫，但對方未回應，但他前年6月曾稱「從未到大陸進行換肝手術」。

陳堯俐專長肝手術、肝臟移植手術，彰檢接獲檢舉，陳堯俐與黃男、楊女夫婦等人，非法仲介國人到大陸移植器官。檢方查出，陳堯俐等人2016年起，涉嫌仲介6人到山東青島市醫院進行肝、腎移植，也透過仲介林女，仲介4人到湖南長沙市醫院移植肝、腎。

檢方指出，陳趁看診時，得知病患有肝腎移植需求，請病人與黃男商談，「肝臟供體費」約35萬至40萬元人民幣、「腎臟供體費」約20萬元人民幣，加上術後照護醫療、大陸醫師報酬、食宿交通等，肝移植每人需花500萬至750萬元，腎移植約300萬至350萬元。

黃男收取費用後，由楊女聯繫病人與青島大學附設醫院醫師，前往大陸移植器官，陳也會到對岸醫院手術室指導移植手術；陳再以每名患者20萬元報酬，指示助理謝姓護理師，赴大陸指導術後照顧。至於在大陸的器官移植費用，由黃男將錢匯給地下匯兌業者洪男處理。

檢方查出，5人仲介器官移植不法所得約2037萬元，其中陳堯俐不法所得1482萬元，偵查中只繳回270萬元，檢方已聲請扣押財產獲准；謝姓護理師照顧病患得報酬，獲緩起訴，需向公庫繳納緩起訴處分金110萬元。

檢方認為，陳堯俐破壞器官無償捐贈普世原則，影響我國際形象，陳2008年曾與黃男仲介患者赴大陸換肝，但患者死亡，當時陳遭送懲戒，後來持續仲介器官移植，檢方建請法院求處重刑。

陳堯俐曾任彰化基督教醫院副院長，現為中山附醫肝臟移植中心副院長。彰基昨天表示，尊重國家司法調查、審理結果；中山附醫指出，陳醫師於該院執行醫療業務，遵守管理流程與專業規範。

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