快訊

瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

南市刑警大隊長遭控職場霸凌不成立 仍將被報請警政署調職

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局刑警大隊長張文源，本月23日遭網路媒體報導疑涉職場霸凌案，審議委員今晚開會後決議不成立，市警局深夜表示，全盤審酌大隊長領導統御及內部管理等因素，將報請警政署調整職務。

日前有網友在臉書粉絲專頁「警界改革真相聯盟」以「警界的心聲」為題發文，直指台南市警察局沒藥救了。他抱怨，台南市刑大士氣低落，「做事的被逼死、沒做事的閒死」，做越多責罵越多，反彈聲四起。刑大幹部凌晨1、2點還會接到長官電話，要求準備隔天資料，沒第一時間接電話或回覆，就會在會議上羞辱，讓幹部不免自嘲每月薪資中就有一筆「羞辱加給」，造成外勤隊長寧自願降調內勤非主管職務，還曾有行政組幹部產生輕生念頭。

到南市任職近1年的張文源23日針對這些指控否認，認為都是子虛烏有，強調檢討績效是必要之事，自己只是秉公辦事，感嘆當下刑警文化不同。他說自己是做事的人，卻被誤解、扯後腿，連關心同事都被認為是督勤。

台南市警局調查後，並提「機關安全及衛生防護小組」，今下午邀請專家、學者共同審議完成，晚間經委員多數決議不成立職場霸凌。

雖然遭控職場霸凌不成立，市警局今晚也明快發布新聞稿指出，審酌領導統御及內部管理，已影響內部團結和諧與勤業務推展，市警局將核予行政懲處並陳報內政部警政署調整職務。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

南市刑警大隊長張文源遭控涉職場霸凌案經調查審議不成立，市警局表示，全盤考量將核予行政懲處並陳報內政部警政署調整職務。圖／民眾提供
南市刑警大隊長張文源遭控涉職場霸凌案經調查審議不成立，市警局表示，全盤考量將核予行政懲處並陳報內政部警政署調整職務。圖／民眾提供

台南 職場霸凌 警察

延伸閱讀

新任勞長洪申翰上任 指未來勞動政策要有彈性、防制職場霸凌

洪申翰接任勞動部長 承諾職場霸凌不再重演

高雄衛生所爆出走潮？去年5人離職遭疑職場霸凌 衛生局說話了

環境部調降空汙標準 南市推「亮麗晴空3.0」計畫提升空品

相關新聞

南市刑警大隊長遭控職場霸凌不成立 仍將被報請警政署調職

台南市政府警察局刑警大隊長張文源，本月23日遭網路媒體報導疑涉職場霸凌案，審議委員今晚開會後決議不成立，市警局深夜表示，...

赴陸進行換肝手術被訴 中部名醫陳堯俐曾這麼辯解

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐涉嫌夥同生物科技公司人員，到大陸醫院進行肝臟、腎臟移植牟利，被彰化地檢署依違反人體器官移植條例...

彰化9歲男童陪跑馬拉松被撞死 駕駛稱「路口沒交管」8萬交保

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松昨天發生9歲男童被闖入賽道的休旅車駕駛楊男撞死，由於楊男說他是從未管制的路口進入，但主辦單位...

六年爭補241專輔人力 矯正署比照警消再爭深夜津貼

鑑於監所教化人員肩負協助收容人回歸社會的責任，法務部矯正署自2018年迄今，6年內從81名心理及社工師增加為322位，大...

踹門、闖屋找人理論…被擊退後又放話殺人 男連犯3罪判刑

羅男因故對黃男心生不滿，午夜持剪刀到黃家，踹開大門並闖入屋內，結果被黃男打退，又在屋外放話「一定要殺到你」觸法。基隆地方...

肝臟移植名醫涉仲介病人赴陸換肝腎 不法獲利逾2000萬…檢方求刑6年

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐2016到2019年間夥同生物科技公司黃男、楊女夫婦等5人，仲介病人到大陸醫院進行肝臟、腎臟移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。