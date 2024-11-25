南市刑警大隊長遭控職場霸凌不成立 仍將被報請警政署調職

台南市政府警察局刑警大隊長張文源，本月23日遭網路媒體報導疑涉職場霸凌案，審議委員今晚開會後決議不成立，市警局深夜表示，全盤審酌大隊長領導統御及內部管理等因素，將報請警政署調整職務。

日前有網友在臉書粉絲專頁「警界改革真相聯盟」以「警界的心聲」為題發文，直指台南市警察局沒藥救了。他抱怨，台南市刑大士氣低落，「做事的被逼死、沒做事的閒死」，做越多責罵越多，反彈聲四起。刑大幹部凌晨1、2點還會接到長官電話，要求準備隔天資料，沒第一時間接電話或回覆，就會在會議上羞辱，讓幹部不免自嘲每月薪資中就有一筆「羞辱加給」，造成外勤隊長寧自願降調內勤非主管職務，還曾有行政組幹部產生輕生念頭。

到南市任職近1年的張文源23日針對這些指控否認，認為都是子虛烏有，強調檢討績效是必要之事，自己只是秉公辦事，感嘆當下刑警文化不同。他說自己是做事的人，卻被誤解、扯後腿，連關心同事都被認為是督勤。

台南市警局調查後，並提「機關安全及衛生防護小組」，今下午邀請專家、學者共同審議完成，晚間經委員多數決議不成立職場霸凌。

雖然遭控職場霸凌不成立，市警局今晚也明快發布新聞稿指出，審酌領導統御及內部管理，已影響內部團結和諧與勤業務推展，市警局將核予行政懲處並陳報內政部警政署調整職務。

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