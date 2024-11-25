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莽男內湖當街持刀刺殺雙雙送醫 人妻曾聲請保護令卻具狀撤銷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

宿姓男子今早在台北市內湖區持刀刺殺蔡姓女子後自戕，雙雙送醫治療中，檢警初判事件起因與情感糾紛相關，經查二人去年間就多次發生口角、引起警方介入，宿男曾施暴蔡女並嗆「比妓女還不如」，蔡女不堪受辱也曾向法院聲請保護令，卻不知為何具狀撤回。

判決指出，宿男與蔡女交往但感情不睦，去年多次因情感糾紛爭吵，引起民眾報警、員警介入調解，其中宿男去年7月13日不滿蔡女上美容院做頭髮太費時，晚間在宿男住處對蔡女掐頸、徒手毆打蔡女，導致蔡女手臂多處瘀傷，另摔壞蔡女手機。

同年9月8日晚上，宿男又在住處要求蔡女致電其丈夫，蔡女不從，宿男再度出手對蔡女掐頸，抓拉蔡女頭髮去撞牆，狠踹蔡女腹部，揚言「敢出聲就讓你家人來收屍」、「斷你手腳」，並嗆「賤女人，比妓女還不如」，蔡女不堪受虐致電丈夫，隨後由丈夫協助送醫治療。

宿男到案坦承摔壞蔡女手機，但否認傷人，辯稱是為制止蔡女在住處鬧自殺才釀傷，檢方認定宿男所言僅是推諉之詞，偵結依傷害等罪嫌聲請簡易判決，士林地方法院簡易庭審理後依1個毀損罪、2個傷害罪判宿男合併應執行拘役100天，宿男不服判決上訴，法官清查相關筆錄、就醫紀錄、報案紀錄等事證，仍認宿男推諉卸責，上訴無理由，今年8月駁回上訴。

據悉，蔡女因去年多次遭宿男傷害，早有員警介入時建議蔡女向法院聲請保護令，蔡女今年6月終於照做，士林地方法院今年7月1日展開審核程序，未料蔡女又於9月9日具狀向法院撤回聲請，原因不明。

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宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，不願交待行凶動機。記者李奕昕／翻攝
宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，不願交待行凶動機。記者李奕昕／翻攝

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