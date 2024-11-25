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赴陸進行換肝手術被訴 中部名醫陳堯俐曾這麼辯解

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐涉嫌夥同生物科技公司人員，到大陸醫院進行肝臟、腎臟移植牟利，被彰化地檢署依違反人體器官移植條例起訴。記者今天未能採訪到陳堯俐的說法，不過，他前年6月離開彰基時，曾針對此事回應稱「從未到大陸進行換肝手術」。

針對陳堯俐被起訴案，彰基今天發新聞稿，強調活體肝臟移植在台灣已經是成熟的技術，捐贈者的死亡率和長期併發症也相當低，呼籲民眾勿受誤導而遠赴中國進行屍肝移植。彰基醫療體系絕對禁止醫療行為有違背醫學倫理及法律，對於違反者，尊重國家司法調查、審理結果。

彰化基督教醫院前副院長、中部肝臟移植名醫陳堯俐2022年6月在彰基白色巨塔人事紛爭之際，7月1日被彰基解聘。當時，彰基發出新聞稿指出，大陸發生對法輪功學員活摘器官的事，陳堯俐在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的中國執行器官移植手術，違反器官來源應透明、可追溯性，有違醫療倫理之疑慮；經考量醫療倫理之原則，院方決定不予繼續委任。

針對彰基的指控，陳堯俐當時發出聲明出擊，「本人從未在中國取得換肝手術許可及辦理此項醫療合作支援申請﹐如何在中國進行換肝手術﹐在中國執醫若未取得許可所受刑罰及高﹐回到台灣還須受罰最重會被撤銷醫師執照永久不得行醫﹐本人需要冒如此大風險去做不利己之事嗎？」

陳堯俐指出，十幾年前，針對此一到中國換肝黑函﹐彰基將他及此案提送衛生機關進行裁處﹐經彰化衛生局中華民國97年12月29日(彰衛醫字0970045316號)不予懲戒﹐對此所謂在中國進行換肝手術的事實，為莫須有之事﹐是對他進行抹黑。陳堯俐目前是中山醫學大學附設醫院肝臟移植中心副院長。

彰化縣衛生局指出，陳堯俐當時是因被檢舉違反醫學倫理送醫師懲戒委員會，懲戒委員以其他醫院也有類似情形，而中央又沒有明確的規範，因此不予懲戒。

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐涉嫌夥同生物科技公司人員，到大陸醫院進行肝臟、腎臟移植牟利，被彰化地檢署依違反人體器官移植條例起訴。本報資料照片
中部肝臟移植外科名醫陳堯俐涉嫌夥同生物科技公司人員，到大陸醫院進行肝臟、腎臟移植牟利，被彰化地檢署依違反人體器官移植條例起訴。本報資料照片

器官 手術 衛生局 醫師

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