快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化9歲男童陪跑馬拉松被撞死 駕駛稱「路口沒交管」8萬交保

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松昨天發生9歲男童被闖入賽道的休旅車駕駛楊男撞死，由於楊男說他是從未管制的路口進入，但主辦單位說賽道都有管制，而有疑義，楊男被依過失致死移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後將楊男8萬元交保。

陳姓男童昨天上午跟著參賽父親陪跑，行經儒林路時被楊姓男子駕駛的休旅車擦撞倒地後再被輾過，送醫後仍傷重不治。

根據警方初步調查，楊男駕駛的休旅車是右邊車身撞到前方男童，男童倒地被右車輪輾過，全身多數重創，楊姓駕駛疑似未注意前方路況而肇事，真正肇事原因釐清中。

但主辦單位表示，儒林路是有管制的賽道，一般車輛不能進入，且昨天有出動176名交管人員在各路口管制交通，楊男是闖入管制的賽道才去撞到男童，且有交管人員說有在一處路口攔過楊男，他又繞到另一條小路再轉到賽道，有待警方調查釐清，他們會全力配合調查。

不過楊男則表示，他是在沒管制的路口進入儒林路，他車開得很慢，車速大概只有十幾公里，因為人很多，也開不快，也沒看到男童，直到好像碰撞到什麼，才趕快下車查看，才發現是撞到男童了。

到底是交管管制未完善？還是楊男故意不理管制而開進管制區？均有待釐清，檢方今天進行男童遺體相驗，並偵訊完楊男後依過失致死罪嫌將他以 8萬元交保。

男童的父親今天也在臉書PO文寫道，「真是漫長的一天…，出發前，兒子怕我冷，把手搓熱，再來搓我的手，一路上一直跟我打氣，想不到這是陪我兒子最後一次拍照，到現在心情還沒辦法平復，爸爸永遠愛你，爸爸對不你，只能在這說下輩子再還你，希望這一切都是夢。」讓人聞之鼻酸。

二林鎮伯立歐公益馬拉松昨天發生9歲男童被闖入賽道的休旅車駕駛楊男撞死，家人相當悲痛。圖／民眾提供
二林鎮伯立歐公益馬拉松昨天發生9歲男童被闖入賽道的休旅車駕駛楊男撞死，家人相當悲痛。圖／民眾提供

休旅車 車禍 馬拉松

延伸閱讀

彰化9歲男童陪父路跑遭撞死 駕駛「沒看到管制」8萬元交保

9歲男童陪父路跑還幫搓熱手遭撞身亡 父親悲痛：下輩子再還

方形SUV休旅設計再次流行！但它竟有安全疑慮？

影／彰化出動這味幸運美食應援 果真中華隊大勝日本隊

相關新聞

彰化9歲男童陪跑馬拉松被撞死 駕駛稱「路口沒交管」8萬交保

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松昨天發生9歲男童被闖入賽道的休旅車駕駛楊男撞死，由於楊男說他是從未管制的路口進入，但主辦單位...

赴陸進行換肝手術被訴 中部名醫陳堯俐曾這麼辯解

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐涉嫌夥同生物科技公司人員，到大陸醫院進行肝臟、腎臟移植牟利，被彰化地檢署依違反人體器官移植條例...

六年爭補241專輔人力 矯正署比照警消再爭深夜津貼

鑑於監所教化人員肩負協助收容人回歸社會的責任，法務部矯正署自2018年迄今，6年內從81名心理及社工師增加為322位，大...

踹門、闖屋找人理論…被擊退後又放話殺人 男連犯3罪判刑

羅男因故對黃男心生不滿，午夜持剪刀到黃家，踹開大門並闖入屋內，結果被黃男打退，又在屋外放話「一定要殺到你」觸法。基隆地方...

肝臟移植名醫涉仲介病人赴陸換肝腎 不法獲利逾2000萬…檢方求刑6年

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐2016到2019年間夥同生物科技公司黃男、楊女夫婦等5人，仲介病人到大陸醫院進行肝臟、腎臟移...

陳啓昱投案藍立委疑「都喬好了？」 南檢：證據到那辦到那

台鹽前董事長陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能遭羈押，逃亡24天後今天到台南地檢署投案，國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介今天質疑「都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。