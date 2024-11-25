彰化9歲男童陪跑馬拉松被撞死 駕駛稱「路口沒交管」8萬交保

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松昨天發生9歲男童被闖入賽道的休旅車駕駛楊男撞死，由於楊男說他是從未管制的路口進入，但主辦單位說賽道都有管制，而有疑義，楊男被依過失致死移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後將楊男8萬元交保。

陳姓男童昨天上午跟著參賽父親陪跑，行經儒林路時被楊姓男子駕駛的休旅車擦撞倒地後再被輾過，送醫後仍傷重不治。

根據警方初步調查，楊男駕駛的休旅車是右邊車身撞到前方男童，男童倒地被右車輪輾過，全身多數重創，楊姓駕駛疑似未注意前方路況而肇事，真正肇事原因釐清中。

但主辦單位表示，儒林路是有管制的賽道，一般車輛不能進入，且昨天有出動176名交管人員在各路口管制交通，楊男是闖入管制的賽道才去撞到男童，且有交管人員說有在一處路口攔過楊男，他又繞到另一條小路再轉到賽道，有待警方調查釐清，他們會全力配合調查。

不過楊男則表示，他是在沒管制的路口進入儒林路，他車開得很慢，車速大概只有十幾公里，因為人很多，也開不快，也沒看到男童，直到好像碰撞到什麼，才趕快下車查看，才發現是撞到男童了。

到底是交管管制未完善？還是楊男故意不理管制而開進管制區？均有待釐清，檢方今天進行男童遺體相驗，並偵訊完楊男後依過失致死罪嫌將他以 8萬元交保。