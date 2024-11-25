六年爭補241專輔人力 矯正署比照警消再爭深夜津貼

鑑於監所教化人員肩負協助收容人回歸社會的責任，法務部矯正署自2018年迄今，6年內從81名心理及社工師增加為322位，大幅爭取輔導人員量能，矯正署今表示，正向行政院積極爭取同仁深夜津貼。

矯正署表示，2020年7月15日修正施行的「監獄行刑法」及「羈押法」，大幅強化監所對收容人更生復歸的專業效能，其中，教化人員肩負協助收容人成功回歸社會、不再犯罪的重要任務，工作負擔日益沉重，法務部對此至為重視，督責提出策進作為，以改善同仁工作環境及維護職場安全。

矯正署所提具體作為有三，其一，是爭補241位專輔人力協助教化，自2018年至今，已從原 81位心理及社工師增加為322位，大幅擴充輔導人員量能。

其二， 矯正署已獲行政院核定「科技安全網建置計 畫」，全面數位化監控設備，縮短危機反應時間，並作為未來開發AI系統輔助各類矯正工作的基礎。

第三， 委託專業學術研究改善方案部分，已委由學術機構研究監所人力配置與職業傷病預防，據此規劃教化人力的增補計畫， 同時精進員工協助方案，保障同仁權益。