踹門、闖屋找人理論…被擊退後又放話殺人 男連犯3罪判刑

羅男因故對黃男心生不滿，午夜持剪刀到黃家，踹開大門並闖入屋內，結果被黃男打退，又在屋外放話「一定要殺到你」觸法。基隆地方法院審理後，依毀損他人物品罪、侵入住宅罪、恐嚇危害安全罪，判應執行5月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，基隆市羅男和黃男有紛爭，羅對黃心生不滿，去年6月2日午夜帶2把剪刀，前往基隆月眉路黃男住處。羅先在門外呼喊，黃男開門後，看到羅手中拿著1把剪刀，想要把門關上，但被羅用腳踹開大門，並導致大損壞。

羅男接著手持剪刀擅自侵入屋內，黃拿起家中棍棒反擊，把羅男手中的剪刀打落後，兩人拉扯並倒地，羅男接著又從隨身包包另1把剪刀，但馬上被黃男推出門外。羅在門外對著黃說，「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」等話，黃男心生畏懼，經警到場處理。

員警將羅男帶回調查，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查時，羅男坦承有踹開黃家大門，並在未經黃男同意下進入屋內。遭到黃男驅離後，是在門外說「我會照三餐問候你」，沒有說要殺黃男。檢方偵查後，依涉犯侵入住居、毀損和恐嚇危害安全罪起訴羅男。

法官審理後指出，羅男恣意毀損黃男大門，又擅自闖入黃男住家，對他人居住自由、財產安全均造成危害，極易使人心生不安。羅男又出言恫嚇，使黃男心生恐懼，羅男法紀觀念顯有不足，應予責難。