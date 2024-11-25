肝臟移植名醫涉仲介病人赴陸換肝腎 不法獲利逾2000萬…檢方求刑6年

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐。圖／陳堯俐醫師提供

中部肝臟移植外科名醫陳堯俐2016到2019年間夥同生物科技公司黃男、楊女夫婦等5人，仲介病人到大陸醫院進行肝臟、腎臟移植，5人共獲利2037萬元，彰化地檢署依違反人體器官移植條例將5人起訴，並將陳堯俐求處6年重刑，其他4人求處3年徒刑，並扣押及聲請沒收不法所得2037萬元。

彰化地檢署接獲檢舉，指陳堯俐等人涉嫌非法仲介國人到大陸地區進行器官移植，即由檢察官陳顗安指揮調查局中部地區機動工作站、彰化縣警察局彰化分局偵辦。

檢方查出，前彰基外科名醫陳堯俐與黃男、楊女夫婦2016起涉嫌違法仲介6名國人到大陸山東省青島市醫院進行肝臟與腎臟移植；陳堯俐也與從事兩岸器官移植仲介的林女違法仲介4名國人到大陸湖南省長沙市醫院進行肝臟與腎臟移植。

陳堯俐藉在醫院看診時，知道病患有肝臟或腎臟移植需求，即請病患與黃男聯繫商談「肝臟供體費」約35萬元至40萬元人民幣、「腎臟供體費」約20萬元人民幣、術後照護醫療、大陸地區醫師報酬、食宿交通等移植相關費用，每名肝臟移植病人需500萬元至750萬元不等，腎臟移植需300萬元至350萬元不等。

黃男向病患收取費用後，即由楊女聯繫病患與青島大學附設醫院醫師，前往大陸進行器官移植手術，陳堯俐也會到大陸手術室內指導進行肝臟移植手術，陳男再以每名病患20萬元報酬，指示其助理謝姓護理師到大陸協助指導照護事宜。另洪男為地下匯兌業者，病患將費用交給黃男後，黃男再將錢匯入洪男帳戶，委由洪男處理支付病患在大陸的器官移植費用。

檢方查出，5人仲介器官移植不法所得共2037萬元，其中陳堯俐不法所得高達1482萬元，僅在偵查中自動繳回270萬元，檢方已向法院聲請扣押其財產獲准，謝姓護理師是因協助照護病患獲得報酬，獲緩起訴，但需向公庫繳納緩起訴處分金110萬元，檢方扣押及聲請沒收不法所得共2037萬元。