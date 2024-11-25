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海巡女下士賤賣演練資料還想吸收同袍 一審重判6年2月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海巡署前第六岸巡隊吳姓女下士，涉嫌以手機翻拍演練計畫等機密文件，並以LINE傳送給王姓大陸籍人士，賺取7.3萬元後，吳女還想大賺50萬元介紹費，向葉姓同僚刺探國防機密，但遭拒絕。橋頭地院審理後，依貪汙治罪條例等罪，今早判吳女6年2月徒刑，褫奪公權3年。

吳女在臉書上找尋借貸機會，某名網友傳LINE連結給她，提供兩項方案供她借貸，其一、以不動產抵押；其二、「反美、反獨」王姓大陸籍人士可借錢，但需協助偷拍敏感性國家機密文件，吳自此遭陸方利誘吸收。

吳女從去年11月至12月期間，利用工作機會翻拍演練紀錄表、工作報告、研討會議資料等國家機密文件，轉傳給王姓大陸人大陸人士後，分別獲得1萬9577元、3萬4530元及1萬9421元報酬，並轉換成泰達幣方式存於虛擬錢包中。

吳嘗到甜頭後，為收集 「外離島防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密，賺取50萬元介紹費，不僅於屏東站點守望哨執勤時，翻拍關鍵設施相關資料，下崗傳訊大陸金主，甚至以LINE向葉姓同僚刺探、收集相關機密，並詢問葉能否接觸關鍵基礎設施圖資、文件，遭葉拒絕而未遂。

經查，吳確有收受7.3萬元，已觸犯貪汙治罪條例違背職務之行為收受賄絡、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄罪嫌、刑法公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息罪嫌。

此外，就吳刺探葉的行為，檢方表示，雖吳僅向葉約定，並因遭拒絕實際未獲取50萬元，仍屬貪汙既遂，被橋檢依貪汙罪嫌起訴。

橋頭地院審理後，法官認吳女觸犯貪汙治罪條例共2罪，合併判刑6年2月，褫奪公權3年。可上訴。海巡署南部分署依陸海空軍軍官士官任職條例第9條規定免職，自今年4月5日起生效。

橋頭地院外觀。本報資料照片
橋頭地院外觀。本報資料照片

文件 海巡署 貪汙

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