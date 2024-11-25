獨／還原陳啟昱逃亡24天全過程 攜女密友藏身高雄友人家

涉光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱今上午10點由律師陪同到案，他從台南地院羈押更裁庭未到後失聯24天，據了解，檢警調清查他周邊人士，確認陳啟昱於逃亡期間，藏匿於高雄市，且不排除曾躲藏於桃園，最終應是發現專案小組已鎖定協助接濟的親近人士，才現身投案。

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，南檢10月23日訊後聲押陳啓昱，台南地院24日清晨裁定無保請回。據了解，當天陳啟昱離開南院後，便由一名女性友人開車接走，並未回到旗山住處，而是在高雄市找到落腳處。

隨後南檢抗告成功後，台南高分院發回更裁，南院本月1日召開羈押庭，陳啟昱人間蒸發，南檢囑託橋檢拘提無著，4日發布通緝，並由南檢指揮高雄市刑大、旗山分局等單位追查陳下落。

據悉，陳遭通緝後，並未如外傳往國外潛逃，而是與女性友人窩藏於高雄落腳處，因他遭境管，且海巡等單位嚴格查緝偷渡，原計畫轉往國外未果，只能繼續窩藏於台灣。

專案小組陸續清查與陳啟昱親近人士，最後縮小範圍，上周鎖定提供落腳處的某地方人士，懷疑陳啟昱逃亡期間，應是由對方提供落腳處所。

今早10時許，陳啟昱在律師陪同下到南檢投案，辦案人員不排除是陳已知行蹤遭掌握，加上年紀已逾60歲，若要偷渡逃亡難度恐高，若最後遭拘提到案，恐連累接濟的友人，才果斷出面投案面對司法。