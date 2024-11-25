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涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

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影／台鹽前董座陳啟昱到案 謝龍介質疑「都喬好了」？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台鹽前董事長陳啟昱涉嫌掏空台鹽綠能遭羈押，逃亡24日後今天到台南地檢署報到，立委兼南市黨部主委謝龍介質疑「都喬好了？」會不會像南市經發局前局長陳凱凌涉及光電收賄弊案，只辦到陳為止，促請台南地檢署加油。

陳啟昱涉嫌掏空台鹽綠能，遭檢察官聲請羈押禁見，台南地院法官裁定無保交回，南檢檢察官提抗告，台南高分院11月1日召開羈押庭，陳啟昱無故不到，且無法聯絡上，南檢於11月4日發布通緝，遲至今天到案。

台南市黨部主委謝龍介表示，南部這幾天盛傳「都喬好了」，質疑此案會不會像陳凱凌涉及光電收賄弊案，有大量的筆錄都說是「上級交辦」，卻只辦到陳凱凌？謝說，陳啟昱的案子，在黑白兩道追殺下，是不是喬好了？所以出來面對南檢、面對司法。

謝龍介指出，最了解民進黨弊端的人是民進黨的朋友，希望南檢可以邀請前行政院長蘇貞昌，問當年是接到什麼樣的通知，要求陳啟昱立刻辭職；謝質疑，會不會都讓他們搓掉了？若都喬好了，案情就不可能再往上發展。謝問陳啟昱，「你跑了24天，跑去見什麼人，什麼話可以說，什麼話不能說，全都喬好了？」希望南檢加油。

國民黨立委謝龍介認為，台鹽公司前董事長陳啓昱會出面投案，是因為一切都已經「喬好」了。圖／謝龍介提供
國民黨立委謝龍介認為，台鹽公司前董事長陳啓昱會出面投案，是因為一切都已經「喬好」了。圖／謝龍介提供

台南 謝龍介 陳凱凌

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