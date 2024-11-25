周刊報導谷辣斯始亂終棄 隨扈：還給我活下去的空間

鏡周刊今天以「谷辣斯不倫補槍」為題，對總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）與被傳不倫的李姓隨扈戀情系列報導。李姓隨扈稍早在其臉書發文稱「報導根本不實在」，分3點說明他先前臉書貼文說明與Kolas 「一周一約會」之後又刪文原因，文末寫上「拜託政治離開我與我的家人，還給我活下去的空間」。

鏡周刊今天報導，李姓隨扈先前在臉書貼文說明與Kolas在2022年花蓮縣長選舉時所傳不倫緋聞是真的，而且1周約會1次，Kolas明明與他在一起卻不承認，還承諾他只要風波一過，就會好好在一起，甚至教他如何離婚比較快，他照做與前妻離婚後，才心碎發現這一切都是谷辣斯的謊言。但該篇貼文不久後就被刪除。

李姓隨扈不久前在其臉書發文，還附上其前妻與鏡周刊記者溝通時，已說過他刪除貼文原因的對話截圖，鏡周刊仍執意要報導。

李姓隨扈臉書貼文全文如下：

剛剛鏡週刊登一個報導，報導根本不實在，我與我的前妻，多次告訴記者，不要報導不實的內容，但是記者執意要寫，而且不顧我的隱私與孩子。我要提出以下證明，左側是鏡週刊記者，右側是我的前妻，以下是他們在11月20日的對話：

第一、鏡週刊記者誘導我們，我已經說明不屬實。我發文時，前妻與我一起，在討論監護權問題，我在情緒失控下，為迎合前妻才發文。但馬上就刪除，因為我寫的真的不是事實。

第二、我刪文是因為這會涉及損害名譽與誹謗他人，但是鏡週刊不顧我與前妻的意願，好像編劇一樣，自己腦補，想寫就寫，完全不顧及同情當事人的感受，我說了這是不實的報導及指控，為什麼媒體，不能放過我及我的家人，我真的很痛苦。

第三、離婚後，我想要爭取孩子監護權，要修復跟孩子的親子關係，我已經不知道該怎麼辦了。一年多前鏡週刊不查證的報導，到現在還不放過，誘導式的報導與對話，無良的鏡週刊一直不斷報導，我怎麼修復？孩子都會長大，他們都會看新聞，我該怎麼活下去。