蟬聯3屆紫絲帶得獎 桃檢警團隊3人獲殊榮保護婦幼安全
「紫絲帶獎」為行政院衛福部為表彰國內推動家庭暴力防治等6大保護服務工作有功人士，參照國際紫絲帶運動象徵「反暴力」精神，以「紫絲帶獎」作為保護服務工作者最高榮譽表徵。典禮於前日盛大舉辦，桃園檢警團隊共3人獲獎，其中桃警為全國唯一連續三年獲獎的警察機關。
象徵我國保護服務工作最高榮譽的「紫絲帶獎」今年適逢舉辦10週年別具意義，分別針對社政、衛生醫療、警政、司法及教育等領域中優秀的有功人士進行表揚，其中桃園檢警團隊以桃園地檢署檢察官李旻蓁、桃園市警局婦幼警察隊警務員江詠慈及中壢分局巡佐童國明獲獎。
檢察官李旻蓁在桃園地檢署先後擔任公訴及偵查婦幼組檢察官期間，致力於婦幼案件甚深，指揮偵辦包括妨害性自主、跟蹤騷擾、兒少性剝削、兒少性影像及兒虐等不同類型婦幼案件，辦案態度積極、蒐證縝密，並與社政、警政、醫療等橫向網絡充分溝通，使被告判決有罪確定，更秉持同理共情的態度，對被害人展現柔性司法的一面。
婦幼警察隊警務員江詠慈為本屆「紫絲帶獎」5大領域所有受推薦者中唯一脫穎而出的「新銳獎」得主，她對於家庭暴力被害人的權益保護不遺餘力，「走在正確的道路上就不怕辛苦」，提醒同仁用更同理、細膩的角度發掘受暴被害人的需求；三年來規劃辦理數十場教育訓練，致力讓每位第一線員警都能與時俱進地提升性別暴力防治專業知能。
中壢分局巡佐童國明，已經從警36年的他預定明年即將退休；他長期與社政夥伴緊密配合，耕耘於受虐及行方不明兒少的保護與查緝，並且樂於經驗傳承，將一身本領教導給學弟妹，讓警界新血們能繼續守護著兒少的未來。
桃園地檢署表示，身為社政、衛生醫療、警政、教育及司法保護工作網絡成員的一環，責無旁貸，將持續與各網絡成員密切聯繫、充分合作，發揮更大偵查能量，編織強而有力的守護網，保護婦幼安居環境；桃警團隊則期許一起努力成為他人生命中溫暖的那道光，終止暴力。
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