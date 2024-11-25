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透天厝漏水鄰居互指不是...紅色顏料測試 法官判定禍首

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市呂姓婦人的透天厝漏水，質疑禍首是鄰宅周男透天厝排水不良，周則指是呂女修建房屋造成。雙方對簿公堂，法官委由建築師以紅色顏料水測試，確認周屋4樓露台積水，會滲漏至呂屋2樓、3樓室內，判周應負修復及賠償責任。全案可上訴。

呂姓婦人起訴指出，她的透天厝和周男的透天厝相鄰，周男將整棟房子出租他人經營燒臘便當店。2018年間她發現住家4樓、3樓臥室和2樓廚房的天花板及牆壁多處潮濕、長壁癌和油漆脫落，找來專業人員檢查。

呂女說，檢查結果指周男房子的4樓後陽台、5樓頂樓露台，排水孔長期堵塞，導致雨水或積水滲透至兩屋共用牆壁，造成她的房子嚴重滲漏水。多次要求周男修繕，對方始終置之不理，也曾向中山區調解委員會聲請調解，但周仍未到場調解。

呂女說，因為別無他法才興訟，訴請周男修繕他的房屋至不漏水，並賠償她修復房屋費用20萬6456元。她和家人長期為漏水所苦，請求周男賠償精神慰撫金11萬5544元，合計32萬2000元。

周男答辯，漏水牆壁是呂女自行增建並跨越建築中線，合理懷疑施工時未施作側牆斷水收邊，未做好防水，導致水從牆下平行流至呂屋4樓地面，再流向新舊建築界面，往下滲漏至2、3樓。

周男指呂女將房屋浴廁由右前方移置左後方，使排水及供水系統完全改變，另將5樓後側增建露台加蓋鐵皮屋，加裝水管跨越周家房屋中線插入自行增建牆面，呂家頂樓重新改管，5樓牆面及地板施作防水，懷疑施工時未施作側牆斷水收邊，導致水從4樓地面流向新舊建築界面，往下滲漏至2、3樓。　　

基隆地方法院法官審理時，經雙方同意後囑託基隆市建築師公會鑑定，建築師從周屋4樓後側露台進行紅色顏料水積水測試，確認會滲漏至呂屋2樓、3樓室內，原因是周屋4樓後側露台地坪防水處理不良。修復方式為周屋4樓後側露台重新施作防水工程，並於臨呂屋外牆面設置斷水收邊處理。

對於鑑定結果，周男指兩屋都是垂直建築物，水往低處流，如滲漏來源僅是他家的4樓露台，呂家4樓牆面含水量不可能那麼高，可能有其他滲漏來源。呂女指住家4樓屋頂已改善處理，不納入本次鑑定範圍，合理懷疑在規避責任。

法官指出，依鑑定結果可知呂屋漏水原因，是周屋地坪防水處理不良造成，周男對呂屋漏水應負侵權行為損害賠償責任，呂女請求周男將房子修復至不漏水應予准許。至於周男抗辯「本次鑑定尚需釐清責任歸屬」，所持「可能」、「懷疑」等理由，均為主觀之測，不予採信。

鑑定報告書提及呂屋損壞之修復方式，為原有天花板拆除重作，牆面滲漏水（壁癌）處理後重新油漆，所需修復費用建議為20萬6456元。法官認為呂女也有理由，請求周男給付這筆工程費用。

精神慰撫金部分，法官審酌呂女房屋漏水情形及所受損害，及其僅主張2個半月期間慰撫金等情狀，認以3萬元為適當，逾此金額則屬過當。

呂婦的透天厝漏水，質疑鄰宅周男的透天厝排水不良造成求償。基隆地院法官委由建築師以紅色顏料水測試，確認周屋4樓露台積水會滲漏至呂屋，判周男應修復及賠償呂女責任。全案可上訴。聯合報系資料照片
呂婦的透天厝漏水，質疑鄰宅周男的透天厝排水不良造成求償。基隆地院法官委由建築師以紅色顏料水測試，確認周屋4樓露台積水會滲漏至呂屋，判周男應修復及賠償呂女責任。全案可上訴。聯合報系資料照片

建築師 漏水 透天厝

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