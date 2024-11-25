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台南菜市場出現「斬首」總統傳單引發各方議論 警獲報調查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁公有市場有人到每個攤位、周遭商家散發傳單，指總統賴清德是「綠共假台獨」、前總統蔡英文是「吳三桂」，還揚言「斬首」賴總統。內容引來部分攤販不滿，要求「司法單位嚴辦」。警方表示，未接獲攤販民眾報案，得知消息已派員查證中。

市場攤販投訴表示，一名男子上午10點左右在市場「每一個攤位」分發這張標題「賴清德綠共假台獨證明」的傳單，內容除了不實指控、還威脅國家元首，甚至就像不久前政府說的，中共已經滲透到台灣基層在「認知作戰」，司法單位不應該坐視。

不過也有買菜民眾說，台灣不是一直說人民有言論自由嗎？傳單內容就是政治立場不同的人的看法，威脅國家元首的說法一看就是笑話，馬英九當總統的時候，不是也有很多人罵他是「賣國賊、出賣台灣是中國同路人」？

傳單內容稱：「國民黨馬總統利用92共識，開放兩岸交流 直航陸客。被中共壓迫 割韭菜的大陸人民，陸客陸生來到台灣就像看到天堂一樣，熱烈的風迷 讚美台灣。大陸人民排隊都來看台灣最美的風景是人！

而蔡英文 賴清德卻破壞兩岸交流，把兩岸的話語權讓給中共！

當吳三桂的蔡英文 賴清德，讓解放軍包圍台灣 射飛彈！如果賴清德敢引起兩岸戰爭，我先斬首他奠祭青天白日國旗！

在太陽花佔領立法院 行政院，民進黨立委 黨員到處抗爭的34天。趴趴走塞滿台灣各景點的十五萬陸客 陸生，並沒有變成解放軍血洗台灣（賴清德還說陸客是解放軍，來攻擊馬英九開放直航 陸客的政見）。

台南菜市場出現「斬首」總統傳單、引發關切。記者周宗禎／攝影
台南菜市場出現「斬首」總統傳單、引發關切。記者周宗禎／攝影

蔡英文 賴清德 陸客

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