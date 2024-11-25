中華隊奪冠 莊瑞雄請上百杯咖啡、司委會在場「人人有份」

立法院司法及法制委員會今審理2025年度司法院及所屬主管、法律扶助基金會預算案，因世界12強棒球賽，台灣昨擊敗日本，中斷日本27連勝的紀錄，也是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，立委莊瑞雄邀請在場的司法院各廳處長、全國各級法院院長和在場人「喝咖啡」，現場一陣歡呼。

司法院副秘書長黃麟倫表示，明天編列293億4928萬2千元（約占中央政府總預算案1％），較今年度預算數272億6927萬3千元，增列20億 8千萬9千元；捐助法扶基金會部分，金額增加至15億2072萬2千元，較2024年度預算14億1871萬1千元增加1億201萬1千元。

法扶基金會董事長陳碧玉表示，法扶預算增加，主要是依預估案件量，法律扶助成本增加5812萬8千元、成立刑事辯護中心增加4115萬4千元，及分會搬遷所需租金費用等其他支出增加272萬9千元，其中有關分會會址的租賃，為利加速裝修現場施工，司法院已請基金會在正式簽約給付租金前，及早確認分會使用需求並委託技術服務提前完成規劃設計，儘量減少新舊會址重疊期間，撙節財政支出。

依法律扶助基金會2023年度報告書，該會准予扶助的一般案件共計5萬5890件，其中強制辯護案件為1萬7836件，占31.91%；受扶助人為中低收入戶1萬832件，占19.38%；受扶助人為身心障礙者1萬235件，占18.31%。這些案件類型屬政府認定的經濟上、社會上弱勢族群，或依法應指派律師協助的強制辯護案件。

立委陳俊宇質疑法扶的預算長年都靠司法院捐助，但它們的財務自主性仍低，扶助對象及範圍又擴大，如何排富以合理運用合理資源？陳說，何況被扶助的人不一定是「被害人」。另外為了成立「北部少家法院」而編列1.4億元，何時能完成設置？黃說，2026年將上路。

立委吳宗憲質疑法扶的「服務」是否範圍過廣？是否排富？否則預算一直暴漲，此外被害人訴訟參與被告是否平等？被告常有3名法扶律師在幫忙，那被害人呢？