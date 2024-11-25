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海軍艦指部雷達標案竟交陸製商品 廣昱科技3高層判刑
國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部2019年辦理「雷達60KW發電機組」採購案，得標廠商廣昱科技事後竟以撕去簡體字貼紙、偽造歐洲進口文件等，以中國大陸製品通過驗收。新北地方法院依加重詐欺罪判處負責人賴正興、營運管理部林姓主管及關係企業前何姓負責人各2年6月、1年10月、1年6月徒刑。可上訴。
艦指部招標時，採公開招標及最低標辦理，且明確規定發電機組須為歐、美、日製品，零組件不得為中國製造、進口或轉口，經廣昱保證機組均為歐洲進口，最後以9225萬餘元得標。
檢調查出，廣昱後來只向西班牙某公司採購12台發電機組，其餘26台皆向中國大陸另家公司進口以節省成本。為了「洗產地」，賴、林、何等人設法將產地改至新加坡，並偽造不實原廠製造文件、英文證明書及中文出廠合格證明書，誤導艦指部招標人員以通過資格審查。
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