醫美女員工生下院長的孩子 元配火大提告獲判賠100萬

北部地區已婚醫美診所院長與女員工不軌，女員工為他生子，元配向「小三」求償；台北地院認為，「小三」雖否認介入家庭，不過，依元配提出的證據可認定「小三」侵權，考量元配也是醫師，判「小三」賠償100萬元。可上訴。

這名醫美診所院長於2013年結婚，同年即與女員工發生外遇，至2024年兩人產下一子，元配發現後，持戶政事務所的認領申請書、認領暨姓氏約定書、戶籍資料向「小三」提侵權損害賠償，求償300萬元。

元配說，他的先生與診所女員工曾一起拍「婚紗照」，2023年4月至11月2人三度出國旅遊時，拍下在鐘樓接吻、相互依偎，還拍了在飯店內一起穿著浴衣的照片，證明2人確有婚外情，侵犯她的配偶權。

女員工否認是「小三」，聲稱具有社群經營的長才，透過分享自身經驗招攬網路客群，與院長合影的婚紗照則是配合診所的宣傳照，只有背對背的姿勢，與婚紗照有別，否認應負賠償責任等。

法官認為，依元配提供的證據，院長今年8月確已認領小孩，院長與女員工2023年4月21日至26日、7月28日至8月4日、11月10日至14日出國旅遊三次並拍照，足以證明女員工就是元配口中的「小三」。