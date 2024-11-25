人行道分成斜坡、階梯 她跌倒訴請國賠...法官不認同駁回

基隆市唐姓女子質疑人行道設計不當，照明不足，造成她跌倒受傷，訴請國家賠償82萬多元。市府答辯，人行道設計符合規定，唐女如注意腳下狀況，或利用扶手當不致受傷。法官指唐女未能舉證，人行道也合規，駁回告訴。全案可上訴。

50多歲唐女起訴主張，2021年2月19日下午6時許從國家新城社區出門購物，沿著樂利三街人行道行走，經過天驕社區外人行道時，分成右半邊斜坡、左半邊階梯。由於路燈設置不足，水泥護欄又遮擋對面路燈光線，導致她無法看見平坦路面變成為斜坡及階梯，因而跌倒，造成右脛骨粉碎性骨折。

唐女說，市府未設足夠的路燈，也未設置告示牌提醒行人注意道路變化。市議員、里長事後勘查並要求改善，市府1個月後更換亮度較亮的照明燈，並把人行道改成無障礙坡道，足見公共設施先前有所欠缺，因此國家賠償法起訴求償。

唐女要求市府賠償醫療費用21萬零62元、救護車費用4000元、喪失或減少勞動能力損害51萬3533元、精神慰撫金10萬元，合計市府應給付她共82萬7595元。

市府答辯指出，唐女跌倒的人行道一側為無障礙坡道，另一側為階梯是在2012年間設置，兩側都有欄杆供民眾行走時攙扶，避免發生意外。在唐女跌倒之前，也從未聽聞過造成行人受傷。

市府說，人行道末端階梯級高11公分、15公分，級深至少26公分以上，符合建築技術規則。市區道路人行道也無禁止斜坡道、階梯並用，只規定淨寬不得小於1.5公尺，縱向坡度不得大於12%。這處人行道淨寬1.7公尺，縱向坡度也合於規定，並無公有公共設施設置或管理有欠缺情事。人行道設有欄杆增加使用安全性，若非原告身體、健康因素不佳，如稍微注意腳下狀況或利用扶手，當不致受傷。

基隆地方法院法官審理後表示，唐女主張市府設置、管理人行道有欠缺，造成她跌倒受傷，依法應負舉證責任。唐女已提出事新聞畫面截圖、醫院診斷證明書、醫療費用收據等佐證，但加上相關證人證述，僅能證明她曾受傷，但不能證明受傷原因，尚無從證明跌倒與人行道設置、管理欠缺有關。

法官說，市府雖在2021年3月4日會勘這處人行道，並作成「對面既有路燈全線進行更換燈具」結論，但證人同時證述在唐女跌倒前，就有人反映路燈太暗，所以市府派員會勘，尚不足證明唐女受傷是因照明不足。