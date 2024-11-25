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幻想百億身價徒手毆打媽致死 法院裁定羈押理由曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林口湖鄉前天發生人倫悲劇，40歲張姓男子幻想自己有百億身價，疑因金錢糾紛與母親發生爭執，竟徒手毆打其頭部，母親在返家途中昏厥送醫不治。雲林地方法院昨深夜裁定張男羈押，理由是張男無經濟來源，也無力具保。

涉嫌毆打母親的張嫌與前妻離異多年，前妻已過世，他與3名孩子、胞弟幼子和母親同住，是列冊低收入戶，家中經濟由母親經營檳榔攤維持，前天張母從檳榔攤外騎車返家途中突然昏厥，鄰居看到趕緊衝上幫忙，當時有看到他兒子一臉怒氣要回家，張母送醫不治。

張男到案後供稱懷疑母親偷他的錢才會出手毆打，檢察官顏鸝靚昨已完成相驗，詳細死因仍待後續調查，並依張男涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，向雲林地方法院聲押獲准。

張男女兒表示，爸爸經常幻想自己有百億身價，還有數輛跑車，經常為錢罵阿嬤，前天早上爸爸在家一直罵阿嬤「要打死妳」，沒想到真的發生這樣的事。

雲林縣府社會處表示，張男在去年曾被通報對媽媽施暴，媽媽當時受暴情事輕微，且不願意接受社工介入，但縣府仍多次派員訪視並提供社福資源支持，多次欲轉介張男就醫，也被張男及其母親婉拒。

雲林地方法院表示，法官裁定羈押張男，主要理由除了張男坦承犯行，為5年以上之罪，且張男目前無業，生活經濟來源都來自死者，一來無經濟來援，二來也表示無資力可以具保，具有逃亡疑慮，因此以羈押處分才能確保後續偵查程序。

雲林縣口湖鄉張姓男子（中）徒手毆打母親致死，昨深夜被法院裁定羈押。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉張姓男子（中）徒手毆打母親致死，昨深夜被法院裁定羈押。記者陳雅玲／攝影

母親 雲林

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