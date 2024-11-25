不辦交接就退休…還掰職場霸凌 東引鄉公所課長降1級改敘

連江縣東引鄉公所前許姓課長2022年逕自退休、未辦理移交手續，縣政府認為許違反公務員懲戒法規定，移送懲戒法院。懲戒法院第一審判許降一級改敘，許不服，上訴第二審，第二審駁回確定。圖／聯合報系資料照

連江縣東引鄉公所前許姓課長申請前年4月7日退休，因退休文件不齊，鄉公所無法送件辦理，退休未生效，但無論鄉公所用什麼方法通知，都無法聯繫到許，他未交代相關業務進度。縣政府認為許違反公務員懲戒法規定，移送懲戒法院，許聲稱是「職場霸凌」，懲戒法院第一審判許降一級改敘；許上訴第二審，第二審駁回確定。

連江縣政府指控，許姓課長2022年2月申請商調屏東縣政府，東引鄉公所同月15日收到屏東縣政府商調函，同意商調，並告知許將負責業務處理後即可過調；許原訂自3月24日起請假至4月8日，但他於同年3月29日在台就醫後，修正原先假別並延長休假至4月28日，鄉公所考量業務，不同意續假。

許2022年4月6日下午3點44分以線上公文，自稱「身體不適」，並夾帶一張退休事實表，會核至公所人事提陳分文匣，隨即告知辦理隔日退休。鄉公所因許退休文件不齊，加上他未交代代理人相關業務進度，認為他「請假後旋即申請退休」不妥，保管財產也未繳回，擾亂公所辦公秩序，甚至還積欠公所宿舍管理費和水電費，違反公務人員交代條例。

縣政府認為許有公務員懲戒法懲戒必要，移送懲戒法院。許辯稱因病需要返台治療，加上當時疫情3級警戒，往返交通不便，鄉公所藉端以「病假太久影響業務」否准他請假，惡意剝奪他的健康權，害他身體生命遭受重大威脅，是職場霸凌。

懲戒法院第一審認為許違反交代條例、東引鄉交代條例細則，違反公務員服務法「公務員執行職務應力求切實，不得無故稽延」規定，有懲戒必要，判降1級改敘。

許上訴，聲稱發現罹患胃部腫瘤和精神疾病，他自願退休但東引鄉公所卻以他曠職而免職，原判決沒有詳查，裁量怠惰。第二審認為一審沒有濫用權限，且許到第一審判決時仍未依規定辦妥移交手續，對鄉公所的通知置之不理，上訴無理，不經言詞辯論直接駁回。