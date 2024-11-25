申退拒交接 公務員降級改敘

連江縣東引鄉公所前許姓課長前年申請退休，文件不齊鄉公所無法送件，退休未生效；許未交代相關業務進度，鄉公所聯繫不到人，縣府認為許違反公務員懲戒法規定移送懲戒，懲戒法院判降一級改敘確定。

連江縣政府指出，許二○二二年三月廿四日請假至四月八日，同年三月廿九日在台就醫後，要求延休至四月廿八日，鄉公所考量業務不同意。

許四月六日下午以線上公文稱「身體不適」，夾帶退休事實表，告知辦理隔日退休。鄉公所認為許「請假後旋即申請退休」不妥，保管財產未繳回，還積欠宿舍管理費和水電費，違反公務人員交代條例。

縣府將許移送懲戒法院，許稱因病返台治療，鄉公所否准他請假惡意剝奪他的健康權，是職場霸凌。

懲戒法院一審認為許違反交代條例、東引鄉交代條例、公務員服務法，判降一級改敘。二審認為許上訴無理，不經言詞辯論直接駁回。