婦木炭燒水釀災 燒死長子判緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市邱姓婦人今年一月疑用木炭在灶台燒水未熄滅，引發火警燒死自己兒子，被依過失致死罪判緩刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓婦人今年一月疑用木炭在灶台燒水未熄滅，引發火警燒死自己兒子，被依過失致死罪判緩刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓婦人與兩子同住，平時以木炭在灶台燒水，今年一月邱婦燒水後未熄滅炭火，餘燼引發火勢，邱婦次子以為哥哥外出工作，僅叫醒母親避難，消防員清理火場才發現邱長子，送醫不治。法院依過失致死罪判邱婦五月徒刑，緩刑兩年。

台中市消防局今年一月廿九日凌晨二時許獲報，神岡區一間透天民宅火警，消防員到場後，發現六十五歲邱姓婦人與其卅五歲次子在民宅三樓陽台待援，以架梯方式將二人救出。

廿分鐘後消防員清理火場，在二樓臥室內發現卅七歲邱婦長子，已無生命跡象，二人驚訝「以為他外出工作不在」；邱婦長子送醫急救不治。

消防局火調科根據案發現場調查，起火點位於一樓灶台處，邱婦說，案發前一晚八時許，有在該處燃燒木炭燒水，燒完水有以「潑水」方式滅火。

警方事後訪查、調閱監視器，火災前未發現有可疑人士出入，消防局火調科判定起火原因不能排除是灶台燃燒木炭煮水餘燼引發火勢可能性，檢方依過失致死罪嫌將邱婦起訴。

台中地方法院審酌，此案是邱婦使用灶台後，疏於注意燃燒餘燼是否完全熄滅，引發火勢，造成公共危險，導致長子喪生火窟；不過邱婦過去沒有前科，邱婦次子也願意原諒母親，希望給予緩刑宣告。

一審指出，此案是邱婦一時不慎釀禍，經過此偵審程序後，相信已知所警惕，無再犯之虞，依過失致死罪判刑五月，可易科十五萬元，緩刑兩年。可上訴。

台中市 消防員 過失致死

延伸閱讀

男拆鐵皮屋切割引發大火燒死1人 法院過失致死罪判8月

海軍中士持鐵鎚打傷長官 二審改判1年半緩刑4年

嘉義婦外出鎖門...留2名幼子在家葬身火窟 過失致死判緩刑

余天女婿陳鑒判2年還緩刑 林國春痛批：比車手判的還輕

相關新聞

婦木炭燒水釀災 燒死長子判緩刑

台中市邱姓婦人與兩子同住，平時以木炭在灶台燒水，今年一月邱婦燒水後未熄滅炭火，餘燼引發火勢，邱婦次子以為哥哥外出工作，僅...

員工苦撐 台鹽綠能高管兒上班爽睡

台鹽綠能公司近年慘賠上億元，面臨檢調偵辦光電弊案，據了解員工人數僅剩約一半，又被爆料有人上班打瞌睡不受懲處，另外台鹽公司...

護理師擅打玻尿酸肉毒毀她容顏 民事判賠54萬餘元

新竹市一間診所賴姓護理師擅自為女患者臉部施打玻尿酸、肉毒桿菌，導致女患者鼻子皮膚壞死，額頭還有血管炎，案發後該診所賠償女...

申退拒交接 公務員降級改敘

連江縣東引鄉公所前許姓課長前年申請退休，文件不齊鄉公所無法送件，退休未生效；許未交代相關業務進度，鄉公所聯繫不到人，縣府...

「要打死妳」雲林啃老男懷疑錢被領走 涉毆母致死遭聲押

雲林口湖鄉昨發生人倫悲劇，40歲張姓男子疑因金錢糾紛與同住母親發生爭執，竟徒手毆打其頭部，母親在返家途中昏厥送醫不治，確...

高雄男騙走手機又亮槍重判7年2月 二審1理由讓他獲輕判

高雄江姓男子去年佯稱要購買Iphone手機，趁店員拿出實機後，稱要拿給女友看便走出店外，店員追上去後，江卻持瓦斯槍恐嚇「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。