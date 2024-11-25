員工苦撐 台鹽綠能高管兒上班爽睡

台鹽綠能公司男員工（右下）上班多次睡覺沒遭懲處，被質疑有特權。記者林伯驊／翻攝 台鹽綠能公司近年慘賠上億元，面臨檢調偵辦光電弊案，據了解員工人數僅剩約一半，又被爆料有人上班打瞌睡不受懲處，另外台鹽公司企業工會去年決議將台綠員工除名，台綠員工提告，一審獲勝；諸多問題仍待解決。

台綠公司由台鹽前董事長陳啓昱二○一七年時成立，目前編制約八十人，不過近兩年出現員工集體跳槽、離職，台鹽公司副總經理李杰翰代理台鹽綠能公司董事長，內部遇缺不補，現剩約四十多人，一人兼多職，有員工吐苦水「加班時數暴增」。

一名蘇姓員工被質疑父親是台鹽高階主管，上班毫不掩飾睡覺，曾被目擊睡到從椅子上摔下來，誇張行徑上新聞居然未受懲處，員工質疑特權。

有離職員工說，台綠高層缺乏綠能專才，有長官連太陽光電是高壓電都不知道，七月上任的總經理林昇慧，將維持六年的月會停開、專案會議也不開，各部門工作互相重複或沒人做，導致客戶抱怨。

台綠公司表示，新董事長上任後，陸續安排各項專案報告替代月會，更具效率；針對蘇姓員工上班離譜行徑，正整體評估人力資源配置，未來將視狀況通盤考量。台綠公司也澄清，目前業務緊縮，「大量加班」為錯誤訊息。

此外，台綠工會黃姓代表對台鹽工會提民事訴訟，主張台鹽公司企業工會去年十二月開臨時會員大會將六十二名台綠公司從工會除名，但台鹽工會章程規定以台鹽公司、進口鹽儲運所、台鹽綠能公司等為組織範圍，入職即加入工會會員，此舉剝奪台綠員工權利，且作成決議前沒給台綠陳述意見機會，會議決議應屬無效。

台南地方法院認為，依工會章程，要除名會員應全數會員三分之二以上同意，開會當天以會員代表投票通過，決議應屬無效。

據了解，台綠員工已決定要成立自己工會，南市勞工局表示尚未收到相關申請文件，台綠員工繼續留在台鹽工會或自組工會均尊重。