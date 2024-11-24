「要打死妳」雲林啃老男懷疑錢被領走 涉毆母致死遭聲押

雲林口湖鄉昨發生人倫悲劇，40歲張姓男子疑因金錢糾紛與同住母親發生爭執，竟徒手毆打其頭部，母親在返家途中昏厥送醫不治，確切死因待後續調查，檢方已向法院申請羈押張男。張男無業多年，曾有家暴記錄，3名未成年子女都由張母照顧，目前已依親。

涉嫌毆打母親的張嫌與前妻離異多年，前妻已過世，他與3名孩子、胞弟幼子和母親同住，是列冊低收入戶，家中經濟由母親經營檳榔攤維持，附近居民表示，張母昨天從檳榔攤要騎車返回距離檳榔攤不到200公尺住家時，突然昏厥，鄰居看到趕緊衝上幫忙，當時有看到他兒子一臉怒氣要回家，後來才聽說是張母在檳榔攤被兒子毆打。

村民表示，張母育有3子一女，涉案的張嫌是長子，其他子女均在外地，先生已經過世，張男無業多年、遊手好閒，想要抽煙、吃檳榔就到檳榔攤拿，且長期精神狀態不穩定，經常為了錢破口大罵張母，曾看他檳榔攤來來回回一天20多趟罵人，但沒見過他動手打母親，因他經常大呼小叫，孩子疑似讀書受影響，會到便利商店寫功課。

張男昨毆打母親後就返回家中，後在家裡被警方拘提到案，據了解，他坦承懷疑錢被媽媽領走，因此出手毆打頭部。警方已協助其3名未成年子女向法院聲請緊急保護令獲准。張母照顧的四名孫子已由親友介入照顧，口湖鄉公所社會課及縣府社會處表示將持續關懷給予協助。

雲林縣府社會處表示，張男在去年曾被通報對媽媽施暴，社工獲報後前往訪視，媽媽當時受暴情事輕微，且不願意接受社工介入，但縣府仍多次派員訪視並提供社福資源支持，多次欲轉介張男就醫，也被張男及其母親婉拒。

張男的女兒表示，爸爸平常不會罵他們，都是罵阿嬤，只在她為阿嬤說話時，會責罵她，爸爸平常幻想自己有好幾百億元，還有好幾輛跑車，但哪有那麼多錢，昨天早上就發現爸爸怪怪的，在家一直罵阿嬤「要打死妳」，她因學校將段考，昨天到校讀書前阿嬤還跟她說加油，沒想到阿嬤已經不在了。

張男胞弟已從外地趕回處理後事，胞弟悲痛表示，張男精神狀態時好時壞，不願去就醫，常幻想自己有很多錢，覺得有人偷領他的錢，偶爾接到他的電話，都是說懷疑錢被偷，上周媽媽還北上相聚，沒想到現在已天人永隔，希望法律能給予大哥制裁。

雲林地檢署表示，今天檢察官顏鸝靚已前往相驗，詳細死因仍待後續調查，張嫌經檢察官訊問後，認為其涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，為5年以上有期徒刑重罪，並有串證、滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押，檢察長戴文亮已商請犯罪被害人保護協會台灣雲林分會，啟動關懷機制，對被害人及其家屬提供必要協助。

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