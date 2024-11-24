高雄男騙走手機又亮槍重判7年2月 二審1理由讓他獲輕判

高雄江姓男子去年佯稱要購買Iphone手機，趁店員拿出實機後，稱要拿給女友看便走出店外，店員追上去後，江卻持瓦斯槍恐嚇「要不要開給你看？」，高雄地院一審依準強盜罪判7年2月，他上訴後，高雄高分院認定江應構成詐欺取財、恐嚇等罪，從輕改判5月、3月，得易科罰金。可上訴。

去年2月26日凌晨0時許，江男身穿短袖黑上衣現身六合一路一家通訊行，江假裝要購買手機，等店員拿出的Iphone12 pro以後，便故跟通訊行員工裝熟，等對方卸下戒心後，再謊稱要拿給在店外的女朋友確認。

還沒等店員反應過來，江男再問店員「確定沒問題？」、「確哦？」隨即轉頭開門離去，店員追出後，江已坐上計程車，還亮出槍枝恫嚇店員「要不要開給你看？」，之後便乘上計程車逃逸。

通訊行員工遭搶後隨即報警，警方根據監視器畫面，發現不僅一家通訊行受害，附近也有其他業者被他以同樣手法搶得手機，鎖定江男身分後，兩天後在三民區拘提江男到案，並查扣BB彈、玩具槍等物。

高雄地院審理時，法官認定江男取得手機後再亮出槍枝等行為，已構成準強盜罪，變更檢方起訴法條，考量他未與店家和解，依準強盜罪論處，重判7年2月。

江男被重判後不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為檢方當時起訴時，記載江男是以詐欺取財方式取得本案手機，一審法官卻未說明為何江不構成詐欺取財罪，而以準強盜罪論處，有判決理由不備之違法。

合議庭認為，依店員證詞，江男是佯稱要購買二手手機，後又稱要拿給女友看便走出店外，可見他是使用詐術，讓店員誤認有購買手機意思而交付手機。

另外，江男與追上前的店員並無任何肢體接觸，雙方所處空間為戶外大馬路，以此客觀時、地、人、物等情狀，難證明江持玩具槍在大馬路脅迫店員等行為，已達難以抗拒如同為強盜程度，應與準強盜罪構成要件不服。