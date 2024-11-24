62名台綠員工遭台鹽工會除名 提告結果台綠員工勝訴　

台鹽實業公司企業工會去年12月召開臨時會員代表大會，決議將台鹽綠能公司從工會組織除名，引起台綠員工不滿，提告主張決議無效。台南地院民事法官認為，根據台鹽工會章程，除名處分應召開會員大會通過，不能只由會員代表大會決議，判決決議無效，案可上訴。

台綠黃姓女員身兼台鹽工會代表主張，台鹽工會2019年經會員代表大會修正通過工會章程，規定「本會以台鹽公司、各營業所、進口鹽儲運所、台鹽綠能公司為組織範圍。」她受雇於台綠，與其他台綠員工入職之初即加入台鹽工會成為會員，除依章程繳納入會費500元，每月還由台綠於發薪時自動扣繳經常會費100元。

黃女表示，台鹽工會去年12月底召開臨時會員代表大會，決議「台鹽綠能公司自工會組織除名」，目的是為了將她在內的62名台綠員工全數除名，已剝奪台綠員工加入工會權利，工會臨時會員代表大會作成該決議前，未給台綠員工陳述意見機會，除違反工會法，也未依台鹽工會章程規定進行「監事會調查」程序，且未召集全體會員，會議決議應屬無效。

台鹽工會則主張，台綠2017年成立之初員工人數未滿30人，未達工會組織人數門檻，基於公平照顧原則，2019年才將組織範圍擴增包含台綠；如今台綠員工人數成長至62人，已達自立工會門檻，工會曾於2022年7月間建請台綠自立工會，但因其人員異動頻繁，遲未處理。

台鹽工會並以，台綠已成立福利委員會，並自行選出第1屆勞資代表，台鹽工會於理監事聯席會決議討論修改組織範圍，即剔除台綠，並召開臨時會員代表大會通過，該決議具備正當性。