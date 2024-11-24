男拆鐵皮屋切割引發大火燒死1人 法院過失致死罪判8月

屏東縣黃姓男子從事鐵皮屋拆除工程時，在一樓使用乙炔火刀槍切割作業產生高溫鐵屑，未注意到地上已有翻倒油漆與松香水，導致鐵屑引燃，引發大火，屋內張女因中風行動不便來不及逃生當場死亡，家屬提告，屏東地院判黃男犯過失致死罪處有期徒刑8月，可上訴。

判決指出，黃男從事鐵皮屋拆除工程約10年，今年2024年3月17日上午8點多，在屏東縣竹田鄉一處鐵皮屋，跟同事張男、雇主陳男，一同拆除雇主陳男的鐵皮屋工程，當天11點多，陳男外出買午餐，張男在3樓拆除作業。

判決指出，黃男在1樓做切割作業時，本應注意乙炔火刀槍是以炙熱鋼鐵及高壓氧氣接出後產生燃燒，使鋼鐵形成氧化鐵，氧化鐵受高壓氧氣噴射而剝離形成割溝並產生高溫鐵屑，高溫鐵屑如遇可燃物或易燃液體極易引起火災。

依當時客觀上並無不能注意情事，黃男竟疏未注意其所在的地已有翻倒的油漆及松香水，貿然使用乙炔火刀槍，使乙炔火刀槍產生高溫鐵屑引燃翻倒的油漆及松香水而起火。黃男雖以耐火布料嘗試滅火並呼救三樓張男幫忙，火勢仍迅速延著木製三合板等可燃物燃燒，房屋遭燒毀，屋內張女因中風行動不便，來不及逃離燒傷死亡。