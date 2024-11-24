北市男違規左轉撞車釀3傷 2車再撞捷運圍籬和民宅

北市信義區福德街昨晚發生2車碰撞車禍，警方調查，25歲許姓男子未注意號誌違規左轉，造成與58歲鍾姓男子直行車不慎碰撞，2車再分別撞上捷運圍籬和民宅騎樓，共造成3人輕傷。

台北市警察局信義分局昨晚6時34分獲報，指轄內福德街、福德街84巷口發生2車碰撞車禍，立即派員到場管制處理。

根據調查了解，25歲許男案發時駕車載乘客25歲同行，許男案發時正沿福德街要左轉進福德街84巷，疑因附近施工而未注意禁止左轉號誌，其車頭不慎撞上沿福德街向西直行的鍾男座車右車身，2車又分別再撞上捷運圍籬和民宅騎樓，車況毀損嚴重，所幸3人都輕傷。

警方初步已排除酒駕狀況，後續將依法處理，並呼籲駕駛行車務必遵守交通號誌、標誌和標線規定，行經路口要減速慢行，以防止事故發生。