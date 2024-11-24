網紅連發下體裸露照設公開 換來2月徒刑

彭姓男子去年9月至12月間在「X」（Twitter）上傳數張裸露生殖器照，被網友檢舉後遭法辦；新竹地院審理終結，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑2月。

彭男在「X」的個人頁面有超過4萬人追蹤。判決書指出，彭男去年9月11日至12月17日期間接續以手機連結網際網路，登入個人申設的「X」帳號，將其裸露生殖器的影像，公開張貼在其個人頁面，使不特定多數人均可透過網際網路連結到其個人頁面後觀覽，內政部接獲檢舉函，全案轉由新竹市警察局移送偵辦。