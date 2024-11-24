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網紅連發下體裸露照設公開 換來2月徒刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

彭姓男子去年9月至12月間在「X」（Twitter）上傳數張裸露生殖器照，被網友檢舉後遭法辦；新竹地院審理終結，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑2月。

彭男在「X」的個人頁面有超過4萬人追蹤。判決書指出，彭男去年9月11日至12月17日期間接續以手機連結網際網路，登入個人申設的「X」帳號，將其裸露生殖器的影像，公開張貼在其個人頁面，使不特定多數人均可透過網際網路連結到其個人頁面後觀覽，內政部接獲檢舉函，全案轉由新竹市警察局移送偵辦。

彭男坦承犯行，法官認定，彭將猥褻影像張貼在「X」上，其社群平台設定為公開、且未限制觀看條件，可讓不特定多數人任意瀏覽，此舉危害社會善良風俗，考量彭坦承犯行，有心悔悟，且於警詢時稱將該猥褻影像刪除，顯然有盡力填補損害，加上本身無前科，審酌依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑2月，易科罰金6萬元。

一名彭姓男子去年9月至12月間在X軟體個人頁面上傳數張裸露生殖器照，被人檢舉遭警法辦；新竹地院審理終結，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪將彭判刑2月。示意圖。記者王駿杰／攝影
一名彭姓男子去年9月至12月間在X軟體個人頁面上傳數張裸露生殖器照，被人檢舉遭警法辦；新竹地院審理終結，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪將彭判刑2月。示意圖。記者王駿杰／攝影

X 猥褻 網路

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