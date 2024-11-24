雲林口湖人倫悲劇 啃老男涉毆打母親致死

雲林口湖鄉港東村昨天發生一起人倫悲劇，張姓男子疑似在母親經營的檳榔攤毆打母親，母親身體不適，返家途中昏厥，送醫不治，死因待法醫相驗後釐清，警方昨已將張男拘提到案，訊後將依殺害直系血親尊親屬罪移送雲林地檢署偵辦。

附近村民表示，張男母親在村內經營檳榔攤許久，昨天她從檳榔攤要騎車回家時，在旁邊紅綠燈突然昏倒，附近鄰居趕緊衝上幫忙，當時有看到他兒子一臉怒氣的樣子，後來才聽說是媽媽在檳榔攤被兒子毆打。

村民表示，張母還有其他子女住在外地，先生已經過去，張男無業、遊手好閒，三個孩子也是媽媽幫忙照顧，卻常常為了錢怒罵母親，但沒想到竟還過分毆打自己的媽媽。