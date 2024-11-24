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雲林口湖人倫悲劇！啃老男涉毆打母親致死 鄰居：常為錢怒罵母親

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雲林口湖人倫悲劇 啃老男涉毆打母親致死

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林口湖鄉港東村昨天發生一起人倫悲劇，張姓男子疑似在母親經營的檳榔攤毆打母親，母親身體不適，返家途中昏厥，送醫不治，死因待法醫相驗後釐清，警方昨已將張男拘提到案，訊後將依殺害直系血親尊親屬罪移送雲林地檢署偵辦。

附近村民表示，張男母親在村內經營檳榔攤許久，昨天她從檳榔攤要騎車回家時，在旁邊紅綠燈突然昏倒，附近鄰居趕緊衝上幫忙，當時有看到他兒子一臉怒氣的樣子，後來才聽說是媽媽在檳榔攤被兒子毆打。

村民表示，張母還有其他子女住在外地，先生已經過去，張男無業、遊手好閒，三個孩子也是媽媽幫忙照顧，卻常常為了錢怒罵母親，但沒想到竟還過分毆打自己的媽媽。

雲林縣北港警分局昨天下午獲報到場後，發現張男疑似涉嫌本案，已將其拘提到案，將地檢署檢察官指揮進行後續相驗及詢問筆錄等工作。

雲林縣口湖鄉發生人倫悲劇，一名婦人疑被兒子毆打後不適昏倒，送醫不治，涉嫌毆打母親的張嫌（中）已被拘提到案。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣口湖鄉發生人倫悲劇，一名婦人疑被兒子毆打後不適昏倒，送醫不治，涉嫌毆打母親的張嫌（中）已被拘提到案。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣口湖鄉發生人倫悲劇，一名婦人疑被兒子毆打後不適昏倒，送醫不治。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣口湖鄉發生人倫悲劇，一名婦人疑被兒子毆打後不適昏倒，送醫不治。記者陳雅玲／翻攝

母親 雲林

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