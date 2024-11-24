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婦偷超商認罪 勸世法官判免刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆一名婦人連2天偷超商商品，佛心法官這原因判免罰，還寫勸世文。本報資料照片
基隆一名婦人連2天偷超商商品，佛心法官這原因判免罰，還寫勸世文。本報資料照片
基隆林姓婦人在超商連二天竊取小番茄、純濃燕麥等價值一五八一元商品，事後丈夫賠償店家一萬元和解。林女坦承偷東西是因貪小便宜，請求原諒；施姓法官認為林婦犯罪情節輕微且有悔意，丈夫也積極協助補償，諭知免刑。

施姓法官還在判決書後面寫「勸世文」，希望林婦戒竊，日後不要心存僥倖，做錯應勇於認錯，不要一錯再錯，好好改惡習，勿貪小便宜、心存僥倖，莫貪小錢賠大錢，想想得失後果，「三思而後行，不要再偷了」，否則硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己。

判決書中充滿勸世寓意，但據了解，這名施姓法官判決已有上千筆，幾乎每個判決都會附加幾近相同的勸世內容，已成他的判決特色。

判決書指出，林婦今年四月十二日在基隆市一間超商，竊取玉女小番茄四盒、蔓越莓核桃軟歐大盛麵包三袋及元亨三花針織平口褲二包；隔天又到同店竊取玉女小番茄四盒、草莓可頌大盛八袋及愛之味純濃燕麥天然原味三盒，二次共價值一五八一元，店家調監視器提告，檢方以竊盜罪起訴，聲請簡易判決。

林婦偵審期間自白犯罪，供稱家中經濟來源是她丈夫，會偷東西是因她貪小便宜，且長期失眠須服藥，祈求原諒。

法官說，林婦因一時失慮行竊，家境也不算富裕，和解賠償可完全填補告訴人財損，犯罪情節輕微，非強取豪奪，顯可憫恕，且有宿疾在身，有待醫治，減輕其刑仍嫌過重，因此諭知二罪均免刑，提供自新機會。

丈夫 基隆 超商

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