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誘騙單身漢到緬甸KK園區工作 她認罪以10萬和解獲改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

綽號「阿豹」男子遭林姓女子、洪姓男子等跨境人口販運及詐騙集團誘騙，抵達緬甸KK園區遭監控，從事詐騙工作，他趁機打手機求救才順利歸國，林女及洪共同犯圖利以詐術使人出國罪，一審分處3年2月、3年4月，2人不服上訴，林女以10萬和解，二審改判1年8月，洪則被駁回。

台南高分院審酌，林女以交往、員工旅遊等話術誘騙被害人出國，進而在境外KK園區逼迫被害人從事詐欺工作，園區出入有軍人管制，對外交通困難，被害人護照手機也被沒收，行動受監控，處境孤立無援，雖幸能獲救返台，但經此一遭遇，所受損害非輕。

然而，洪女當時身處異境，在人身自由也受制於他人處境下而為犯下此案，且分工範圍僅在於誘騙被害人出境階段，且她雖於原審審理中否認犯行，但於二審審理中坦承犯行，並與被害人成立和解，願分期給付被害人10萬。法官改判她1年8月。

至於洪否認犯罪，僅承認臉書加好友的犯後態度。法官認他參與各階段犯罪行為外，原審量刑並無違誤，駁回上訴。

檢方起訴，由綽號「泰哥」等人所組成的跨境人口販運及詐欺集團，在緬甸KK園區內開設勝宇公司，設有「人事部」、「業務部」，前者從事人力招募，負責以感情詐騙等方式詐騙國人出境，抵達KK園區為公司工作，後者則負責以線上投資、虛擬貨幣買賣等方式詐欺國人金錢。

林女及洪前年間出境前往泰國曼谷，輾轉進入KK園區，成為勝宇人事部一員，與張姓主管等人，共同意圖營利，由林女在臉書、LINE申設暱稱「張欣妤」帳號，洪則提供臉書帳號照片。

林女以該臉書帳號與阿豹成為好友後，由張負責傳送文字訊息，她以語音通話與阿豹聊天，佯裝有意交往，誘使他上當。

她佯稱是電信客服人員，要前往泰國員工旅遊，可以攜伴參加，在語音聊天過程中，洪自稱是林女主管出面幫腔，他答應前往泰國旅遊，並以LINE傳送身分證及護照資料，前年8月初依指示操作自動櫃員機，現金存入2萬元至指定帳戶購買機票，並指引他辦理簽證及搭車等事宜。

阿豹抵達KK園區後，即由張、洪等人前來帶領且簽署入園協議書，之後他遭控制在KK園區內，並由洪監看，且遭威脅若不聽從指示可能被毆打、轉賣壓力下，被迫先製作包裝臉書、LINE帳號人物角色，便於從事第一線詐騙工作。

後因媒體開始報導KK園區相關消息，他利用晚上被允許使用手機的短暫時間傳送求救訊息，經家人輾轉獲知並向警方求助，他才獲准離開園區，並於前年8月22日搭機回國。

一審認林姓女子、洪姓男子共同犯圖利以詐術使人出國罪，分處3年2月、3年4月，2人不服上訴二審，林女認罪且以10萬和解，二審改判1年8月，洪則被駁回。圖／本報資料照
一審認林姓女子、洪姓男子共同犯圖利以詐術使人出國罪，分處3年2月、3年4月，2人不服上訴二審，林女認罪且以10萬和解，二審改判1年8月，洪則被駁回。圖／本報資料照

泰國 緬甸 詐欺 詐騙集團

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