鋼琴老師疑夫外遇狂潑熱水至命危 遭判5年8月徒刑

高雄鋼琴老師尤姓婦人與丈夫感情不睦，趁丈夫躺在沙發休息，竟提滾燙的熱水往丈夫身上淋，致丈夫胸部及四肢燒燙傷，尤夫跑出門求救才撿回一命。高雄地方法院依重傷害罪，判尤婦5年8月徒刑。全案可上訴。

判決指出，尤婦因感情問題與丈夫發生口角，因丈夫要她搬出高雄市前鎮區住處，2022年3月9日下午，尤婦竟提大量熱水，往丈夫身上潑灑熱水，導致丈夫胸部、四肢有百分之50至59三度燒傷，併發急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等重大難治的重傷害。

尤夫傷後，從住家跑去里長附近里長服務處求助，報警送醫，警方逮捕尤婦移送法辦。尤婦否認對丈夫灑熱水，稱她在廚房切水果，聽到熱水瓶破裂倒下的聲音，就看丈夫被熱水燙到。尤夫後來獲救，撿回一命，說當時在睡覺，是痛到驚醒才向里長求救，並向里長直稱「被太太家暴，被潑熱水」。

檢方依殺人未遂起訴全案，但法官認為尤婦對丈夫的不滿，原由是雙方感情糾紛，且丈夫要她搬出住家，雖有怨懟、想教訓丈夫，但應無置丈夫於死的決心，改依重傷害罪判刑。

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