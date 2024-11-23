受刑人打台中監獄主任 調戲護士「可摸妳胸」獲減刑

新竹縣邱姓男子患有精神疾病，長期在院就醫，就醫期間，曾騷擾護士「可摸你胸」、「看到妳就硬」，甚至有對醫師動手的狀況，前年遭判刑6月確定，邱在台中監獄服刑時，又攻擊主任管理員的鼻子，一審認定，邱領有極重度身心障礙證明，依法減刑，判拘役30天，但為防造成其他危害，執行前令入醫療處所監護2年，可上訴。

判決指出，邱姓男子（32歲）曾在醫院就醫期間，對護理人員丟擲便當、以言語調戲護士，甚至毆打醫師，遭判刑6月確定，邱去年3月間，在台中監獄服刑時，無故對王姓主任管理員毆打，造成王鼻子有撕裂傷，邱被依妨害公務罪送辦。

一審查出，邱男因智能不足、自閉症等狀況，長期就醫，領有極重度身心障礙手冊，經衛福部桃園療養院精神鑑定後，也認定邱有雙相情緒障礙症、注意力不足過動症及輕度智能不足等精神狀況，認定邱在台中監獄犯行時，有因病症導致辨識違法能力降低的狀況，依法減刑。