快訊

異世界電梯？開和關還多一顆按鈕 內行人解惑大讚：超貼心

完全不會流汗！專家教飯後10分鐘小動作「有效減緩血糖飆升」：坐著就能做

薄瓜瓜喜宴中西合璧 東方紅喜氣結合西式戶外婚禮雙元素

聽新聞
0:00 / 0:00

受刑人打台中監獄主任 調戲護士「可摸妳胸」獲減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新竹縣邱姓男子患有精神疾病，長期在院就醫，就醫期間，曾騷擾護士「可摸你胸」、「看到妳就硬」，甚至有對醫師動手的狀況，前年遭判刑6月確定，邱在台中監獄服刑時，又攻擊主任管理員的鼻子，一審認定，邱領有極重度身心障礙證明，依法減刑，判拘役30天，但為防造成其他危害，執行前令入醫療處所監護2年，可上訴。

判決指出，邱姓男子（32歲）曾在醫院就醫期間，對護理人員丟擲便當、以言語調戲護士，甚至毆打醫師，遭判刑6月確定，邱去年3月間，在台中監獄服刑時，無故對王姓主任管理員毆打，造成王鼻子有撕裂傷，邱被依妨害公務罪送辦。

一審查出，邱男因智能不足、自閉症等狀況，長期就醫，領有極重度身心障礙手冊，經衛福部桃園療養院精神鑑定後，也認定邱有雙相情緒障礙症、注意力不足過動症及輕度智能不足等精神狀況，認定邱在台中監獄犯行時，有因病症導致辨識違法能力降低的狀況，依法減刑。

法官審酌，邱男的犯罪情節，以及歷次就診紀錄，其情狀已足認有再犯或有危害公共安全之虞，為預防邱男再犯類似的違法舉措，確保邱能持續就醫治療，以穩定病情，因此依妨害公務罪，判拘役30天，可易科3萬元，並在執行前，令入適當醫療處所，施以監護2年，仍可上訴。

新竹縣邱姓男子服刑時涉嫌毆打台中監獄監所人員，一審判邱拘役30天，令入適當醫療處所監護2年。圖／本報資料照片
新竹縣邱姓男子服刑時涉嫌毆打台中監獄監所人員，一審判邱拘役30天，令入適當醫療處所監護2年。圖／本報資料照片

妨害公務 監獄 醫師

延伸閱讀

前文資局科長蕭銘彬收賄施壓綠電 判3年8月定讞

身心障礙女性遇跟騷陷雙重困境 民團提3呼籲

泛民初選案旁聽人龍逾200米 法官：11人有悔意或提早釋放

台中男綁有錢鄰居索500萬 藏大陸19年落網 二審今減刑

相關新聞

聚餐強灌女下屬4杯深水炸彈 協理藉口送返家乘機性侵 判4年10月

張姓男子任職票券分公司擔任協理，去年2月趁公司聚餐強灌女下屬4杯深水炸彈，聚餐結束後叫計程車送女下屬返家，藉口幫忙檢查瓦...

鋼琴老師疑夫外遇狂潑熱水至命危 遭判5年8月徒刑

高雄鋼琴老師尤姓婦人與丈夫感情不睦，趁丈夫躺在沙發休息，竟提滾燙的熱水往丈夫身上淋，致丈夫胸部及四肢燒燙傷，尤夫跑出門求...

受刑人打台中監獄主任 調戲護士「可摸妳胸」獲減刑

新竹縣邱姓男子患有精神疾病，長期在院就醫，就醫期間，曾騷擾護士「可摸你胸」、「看到妳就硬」，甚至有對醫師動手的狀況，前年...

台中男無照上路 行人走斑馬線被撞成骨折、腦震盪

台中市賴姓男子的駕照已被註銷，去年4月間仍無照開車上路，行經台中高鐵站附近時，左轉時撞上當時走在斑馬線的李姓市民，當場把...

前文資局科長蕭銘彬收賄施壓綠電 判3年8月定讞

前文化部文資局水下文化資產科長蕭銘彬向業者索賄以施壓離岸風電開發商，使業者承包水下文資報告，另洩漏標案內容；一、二審依收...

趁女同事不備環抱還摸腰 經理這下子翻車 二審逆轉判4月

台南某公司黃姓經理去年2月間見女同事獨自在茶水間準備午餐，趁她不及防備之際，伸手自後方環抱並觸摸腰部，「經理，我正在講電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。