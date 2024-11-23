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聚餐強灌女下屬4杯深水炸彈 協理藉口送返家乘機性侵 判4年10月
張姓男子任職票券分公司擔任協理，去年2月趁公司聚餐強灌女下屬4杯深水炸彈，聚餐結束後叫計程車送女下屬返家，藉口幫忙檢查瓦斯為由跟上樓，乘機性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪，判刑4年10月，可上訴。
判決指出，張姓男子任職國內知名票券公司新北市分公司擔任協理一職，去年2月中趁公司聚餐，強灌女下屬4杯啤酒加烈酒的「深水炸彈」，聚餐結束後，張男以同路為由，叫計程車送女下屬返回租屋處。
因女下屬在去年2月初曾以租屋處瓦斯有問題找工人修理，要向公司請特休假，張男便藉口幫忙檢查為由，跟女下屬一起上樓，進屋後走到陽台假裝檢查熱水器及瓦斯管線，因床舖靠近陽台，趁女下屬靠近時，將人推倒在床上，強脫其褲子性侵得逞。
女下屬不甘心受辱，隔天還至婦產科看診，因無法忍受張男於案發後，張與其家人持續欲與受害女下屬 聯絡，受害女下屬不堪其擾報警提告。因張男犯後始終否認犯行，甚至辯稱是女下屬因仰慕才與他發生親密行為，也未與受害女下屬達成和解，新北地院日前依強制性交罪，判刑4年10月，仍可上訴。
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