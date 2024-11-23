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台中男無照上路 行人走斑馬線被撞成骨折、腦震盪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子的駕照已被註銷，去年4月間仍無照開車上路，行經台中高鐵站附近時，左轉時撞上當時走在斑馬線的李姓市民，當場把李男撞倒在地，李受有腦震盪等傷勢，賴雖自首犯罪，也與李達成和解，不過後續卻未如期給付，一審判賴4月徒刑，可易科12萬元。

判決指出，賴姓男子（29歲）駕照已被註銷，去年4月4日晚間10時許，仍無照開車上路，賴男行經台中高鐵站一帶的烏日區學田路，欲左轉中山路三段往三和路方向行駛時，當時李姓市民沿烏日區學田路往中山路方向步行，在斑馬線上被賴男撞上，賴受有腦震盪、骨折、全身多處擦挫傷等傷勢，賴男在場自首犯罪，檢方依過失傷害罪起訴。

台中地院審酌，賴男駕駛執照經註銷仍駕車上路，又無視交通規則，行近行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，肇致此案交通事故，導致李姓市民受傷，需負刑事責任，違反交通規範的嚴重性，以及對交通安全的危害程度不輕，需依道交條例規定，加重其刑。

一審指出，賴男事後雖然與被害人達成和解，約定分期給付，但僅給付部分款項後，就沒有依約履行，依相關情狀後，判賴男4月徒刑，可易科12萬元，仍可上訴。

台中市賴姓男子在去年4月間無照開車行經烏日區學田路、中山路三段時，撞上走斑馬線的李姓市民。示意圖／摘自Google Maps
台中市賴姓男子在去年4月間無照開車行經烏日區學田路、中山路三段時，撞上走斑馬線的李姓市民。示意圖／摘自Google Maps

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