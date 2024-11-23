趁女同事不備環抱還摸腰 經理這下子翻車 二審逆轉判4月

台南某公司黃姓經理去年2月間見女同事獨自在茶水間準備午餐，趁她不及防備之際，伸手自後方環抱並觸摸腰部，「經理，我正在講電話」她受驚告知正在打電話，黃才停手離開，她向公司申訴且報警處理，一審判黃無罪，上訴二審後逆轉，改判黃犯性騷擾罪處4月，可上訴。

黃否認，伸手自女方後方環抱並觸摸其腰部。他辯稱，案發當天是補班日，上午只有他與女方在辦公室，其他業務人員出去拜訪客戶。案發當天上午10時有擁抱女方，同日中午12時10分許，看到她在茶水間講電話，走到她旁邊詢問公事，但她沒有回覆，才從她背面以右手拍其右肩，但未擁抱。

黃的律師指出：女方於原審審理時證述不及防備遭被告性騷擾之際，所受驚嚇不輕，竟能繼續與男友通話，語調平和毫無異狀，顯與常理不符。同時，3名證人證述，均聽聞自女方轉述被害經過，非證人親身見聞或體驗。

女方說，當時打電話向男友講「我需要你陪我講一下電話，到我經理離開辦公室」這句話，因早上時有被侵犯她很害怕。經理環抱那件事，是與男友講電話當下所發生的，當時她已在講話了，因男友車上有客人，通話過程有提到早上10時許所發生的事，該通電話沒有直接跟男友講正被黃抱著並摸到腰部，但他有聽到她說「經理，我正在講電話」。

台南高分院指出，女方歷次指訴案發當時重要情節並無前後齟齬、矛盾之處，且與黃自承案發當時確實有進入茶水間，與女方有所接觸，女方告知當時正在通話等情相符。更與女方及證人間LINE對話紀錄顯示雙方通話及文字紀錄一致，顯見她指證黃於案發當時在辦公室茶水間趁其不及防備之際，自後環抱並觸碰腰部，應非虛妄。

同時，女方經此事件後，曾接受心理諮商，經專業人士與她會談後，評估女方因黃案發當日侵犯行為而有創傷後壓力症候群現象，均可補強女方證詞真實性。

另由證人與女方間LINE對話紀錄內容，可看出女方於案發當天確實有與證人通話，且安慰女方「辛苦了...結束難熬的一天」，並稱：「我今天聽你講到後來我也跟著哭」，顯見女方告知證人被告案發當日對其所為侵害行為時，確實曾經哭泣，否則證人焉有可能「也跟著哭」。