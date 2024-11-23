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補習班狼師教課摳女學生內褲還偷拍如廁 判9年2月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一間補習班范姓老師趁4名女學生上廁所，從門縫偷拍如廁畫面，甚至還趁教課時，強摸女學生下體，范男到案後坦承犯行，但受害人及家屬均不願與其和解，新北地院日前依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪及強制猥褻罪，判刑9年2月，可上訴。

判決指出，范姓男子在新北市經營一間才藝補習班，自2022年11月起至2023年10月間，先後共6次持相機隔著門縫偷拍4名年齡未滿12歲女學生如廁畫面。

「老師摸我的內褲。」今年1月間范男趁教課時，跨坐在受害女學生後面，隔著內褲強摸女學生下體，受害女學生嚇到不敢聲張，不斷做手勢，小聲的向坐在一旁的弟弟求救，但因弟弟更年幼，只覺得姊姊一直嘰嘰喳喳，還跟她說，「妳不要自言自語。」

「我要休息了，想去上廁所。」受害女學生藉口要去上廁所，范男才停手，還說，他也要上廁所，便在女學生後面往廁所走去，手持相機想隔著門縫偷拍，正巧女學生弟弟也來上廁所，當場撞見，原本微蹲準備偷拍的范男，也被嚇到，瞬間起身恢復站立的樣子，才未偷拍成功。

受害女學生姊弟返家告知雙親，此事才曝光，警方查扣范男相機，發現共有4名女學生受害遭偷拍如廁畫面。范男到案後坦承犯行，因受害人及家屬均不願與其和解，新北地院日前依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪及強制猥褻罪，判刑9年2月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

偷拍 廁所 狼師

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