快訊

解讀謝宜容道歉影片 台灣迷因整理6重點：拍給法官看的

又增1死！寮國假酒中毒連環爆 累計6名外國遊客身亡

影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞

聽新聞
0:00 / 0:00

她連偷超商認貪小便宜 佛心法官這原因判免罰寫勸世文

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆林姓婦人在超商連續二日涉嫌竊取小番茄、純濃燕麥等共價值1581元商品，事後丈夫賠償店家1萬元和解，林女坦承偷東西是因她貪小便宜，請檢察官給她一次機會。法官認為她有悔意，犯罪情節輕微，被害人損失已獲彌補，均免除其刑；判決書寫勸世文，「莫貪小錢賠大錢，三思而後行，不要再偷了。」

基隆地院判決書指出，林女今年4月12日在基隆市一間超商，涉嫌竊取玉女小番茄4盒、蔓越莓核桃軟歐大盛麵包3袋及元亨三花針織平口褲2包，未經結帳，隨即離去。

林女隔天又到同店竊取玉女小番茄4盒、草莓可頌大盛8袋及愛之味純濃燕麥天然原味3盒，得手後未經結帳，隨即離去。店家員工發現後調監視器報警處理，兩次竊取財物合計1581元。

法官審理指出，林女自白供述，她家經濟來源是其先生，之所以會偷東西是因為她貪小便宜，請檢察官給她一次機會。她有悔改之意，其夫與店家和解成立，給付1萬元賠償和解金作為補償。

法官說，林女因一時失慮，而和解賠償給付1萬元，告訴人受損已完全彌補，她亦由其夫協助改過，並非貪得無厭、強取豪奪之輩，犯罪情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重，因此判決兩罪均免刑。

法官還在判決書後面寫「勸世文」：用啟被告內心生起戒竊決心，日後不要心存僥倖，否則，竊盜種如是因、得上開如是果，硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，何必自己害自己呢？

自己用心甘情願的戒貪竊慾，諸惡莫作，眾善奉行，永無惡曜加臨，是正邪善惡完全繫在自己當下這念心之抉擇，所謂轉禍為福也，且凡事不要只考慮自己，亦應為別人多想想之同理心，以同理心看待若自己是被害人，遭遇上開竊案時，做何感想。

因此，自己要好好想一想，依本分而遵法度，善惡兩途，一切唯心自召，禍福攸分，自己應反省之，莫輕貪竊心係小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，貪竊癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身。

自己做錯應勇於認錯，不要一錯再錯，自己好好改惡習，勿貪小便宜，勿心存僥倖，莫貪小錢賠大錢，自己要會想想計算一下得失後果影響，三思而後行，不要再偷了，則日日平安喜樂，這樣才是對自己好、大家好的人生。

基隆一名婦人連2天偷超商商品，佛心法官這原因判免罰，還寫勸世文。本報資料照片
基隆一名婦人連2天偷超商商品，佛心法官這原因判免罰，還寫勸世文。本報資料照片

偷竊 檢察官 超商

延伸閱讀

彰化男想吃牢飯 持刀到超商佯裝搶劫判刑5月

不吃主食、專挑無蔗糖成份血糖還是失控？營養師破除控糖5大錯誤觀念

高鐵上「來回撫摸」她大腿4分鐘 在她下車前再摸一下臀部...他慘了

苗縣前苑裡鎮長劉秋東任內涉貪 一審判刑11年

相關新聞

她連偷超商認貪小便宜 佛心法官這原因判免罰寫勸世文

基隆林姓婦人在超商連續二日涉嫌竊取小番茄、純濃燕麥等共價值1581元商品，事後丈夫賠償店家1萬元和解，林女坦承偷東西是因...

補習班狼師教課摳女學生內褲 還偷拍如廁 判9年2月

新北市一間補習班范姓老師趁4名女學生上廁所，從門縫偷拍如廁畫面，甚至還趁教課時，強摸女學生下體，范男到案後坦承犯行，但受...

兩岸駭客盜高鐵會員點數 3嫌收押

台灣高鐵TGo會員點數及小樹生活網，月前遭不明人士對會員帳號進行「撞庫攻擊」，藉此盜取點數兌換商品券，再購買高檔洋酒與家...

駭客暗網買個資盜換高鐵TGo點數、小樹點 3人收押

台灣高鐵「TGo」會員點數及小樹生活網站，日前遭知名駭客金主游哲銘與車手頭鄭宇軒涉雇用大陸駭客「撞庫攻擊」盜取點數兌換商...

保二總隊員警誣告小隊長收紅包 判刑結果出爐

前保安警察第二總隊警員丁冠中2018年9月擅自侵入公務電腦，側拍電腦影片製成光碟，誣告小隊長介入園區標案與廠商回扣，屏東...

無照又毒駕撞死義消判6年半 檢指不符自首、累犯應加重 仍判刑定讞

沒有駕照的男子楊毓榮去年吸食安非他命後開車，追撞張姓義消的機車，再向前撞擊大貨車，張被夾擊、傷重身亡，新竹地方法院依毒駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。