她連偷超商認貪小便宜 佛心法官這原因判免罰寫勸世文
基隆林姓婦人在超商連續二日涉嫌竊取小番茄、純濃燕麥等共價值1581元商品，事後丈夫賠償店家1萬元和解，林女坦承偷東西是因她貪小便宜，請檢察官給她一次機會。法官認為她有悔意，犯罪情節輕微，被害人損失已獲彌補，均免除其刑；判決書寫勸世文，「莫貪小錢賠大錢，三思而後行，不要再偷了。」
基隆地院判決書指出，林女今年4月12日在基隆市一間超商，涉嫌竊取玉女小番茄4盒、蔓越莓核桃軟歐大盛麵包3袋及元亨三花針織平口褲2包，未經結帳，隨即離去。
林女隔天又到同店竊取玉女小番茄4盒、草莓可頌大盛8袋及愛之味純濃燕麥天然原味3盒，得手後未經結帳，隨即離去。店家員工發現後調監視器報警處理，兩次竊取財物合計1581元。
法官審理指出，林女自白供述，她家經濟來源是其先生，之所以會偷東西是因為她貪小便宜，請檢察官給她一次機會。她有悔改之意，其夫與店家和解成立，給付1萬元賠償和解金作為補償。
法官說，林女因一時失慮，而和解賠償給付1萬元，告訴人受損已完全彌補，她亦由其夫協助改過，並非貪得無厭、強取豪奪之輩，犯罪情節輕微，顯可憫恕，減輕其刑仍嫌過重，因此判決兩罪均免刑。
法官還在判決書後面寫「勸世文」：用啟被告內心生起戒竊決心，日後不要心存僥倖，否則，竊盜種如是因、得上開如是果，硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，何必自己害自己呢？
自己用心甘情願的戒貪竊慾，諸惡莫作，眾善奉行，永無惡曜加臨，是正邪善惡完全繫在自己當下這念心之抉擇，所謂轉禍為福也，且凡事不要只考慮自己，亦應為別人多想想之同理心，以同理心看待若自己是被害人，遭遇上開竊案時，做何感想。
因此，自己要好好想一想，依本分而遵法度，善惡兩途，一切唯心自召，禍福攸分，自己應反省之，莫輕貪竊心係小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，貪竊癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身。
自己做錯應勇於認錯，不要一錯再錯，自己好好改惡習，勿貪小便宜，勿心存僥倖，莫貪小錢賠大錢，自己要會想想計算一下得失後果影響，三思而後行，不要再偷了，則日日平安喜樂，這樣才是對自己好、大家好的人生。
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