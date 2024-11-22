保二總隊員警誣告小隊長收紅包 判刑結果出爐
前保安警察第二總隊警員丁冠中2018年9月擅自侵入公務電腦，側拍電腦影片製成光碟，誣告小隊長介入園區標案與廠商回扣，屏東地方法院21日下午依誣告罪判處丁冠中有期徒刑10個月，仍可上訴。
前保二總隊警員丁冠中派駐在經濟部屏東加工出口區時，與小隊長相處不睦。2018年9月11日15時許，一家金屬公司職員將裝有5000元的紅包，交由小隊長轉交給屏東加工出口區廠商協進會，贊助與屏東小隊聯合舉辦中秋烤肉活動。
丁員意圖誣陷小隊長，竟偷輸入他人帳號、密碼侵入公務電腦，持手機截錄金屬公司職員交紅包給小隊長交談的畫面，交給太太將檢舉信件及光碟寄至法務部廉政署及警政署政風室，誣告小隊長小隊長收紅包，介入園區標案與廠商回扣。
事後丁員被發現遭移送法辦，最後依偽造文書、妨害電腦使用罪判處丁冠中2年6個月徒刑，並被保二總隊停職，丁的太太則被判4個月有期徒刑。
全案判決後，被害小隊長事後發現判決書中提及，丁員向法務部廉政署及警政署政風室等機關誣告，便向屏東地檢署提出誣告罪，屏東地方法院21日下午依誣告罪判處丁冠中有期徒刑10個月，全案仍可上訴。
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