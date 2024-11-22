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無照又毒駕撞死義消判6年半 檢指不符自首、累犯應加重 仍判刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

沒有駕照的男子楊毓榮去年吸食安非他命後開車，追撞張姓義消的機車，再向前撞擊大貨車，張被夾擊、傷重身亡，新竹地方法院依毒駕致死罪判他6年6月刑。檢方不滿一審未依累犯規定加重其刑，還以「自首」減刑，提上訴，台灣高等法院駁回，最高法院維持二審見解定讞。

楊毓榮2023年8月17日凌晨0點多在新竹市住處吸安，同日上午11點42分駕車行經林森路時，追撞張姓義消騎乘的機車，再繼續向前推行撞擊大貨車，張的頭、胸、腹部重創，右下肢骨折、創傷性休克，送醫急救仍不治。

警方獲報到場，採集楊的尿液、毛髮送驗，呈現有安非他命陽性反應，將楊送辦，檢方依毒駕致死罪嫌起訴。楊坦承犯行，新竹地方法院國民法官庭認為，楊在警方到場時坦承肇事，符合自首減刑規定。

一審指出，楊沒有駕照，且在多日沒有睡覺、吸毒的狀況下開車上路，直接從後方追撞張，使張毫無閃避可能，應負負全部肇事責任；楊的行為導致被害人無辜被剝奪生命，與家屬天人永隔，危害甚巨。

張姓被害人是工程行負責人，擔任義消多年，案發當天只是要去買材料卻被撞死，妻子無法接受他離世的事實，經常失眠、恐慌、害怕、情緒不穩定、憂鬱。國民法官庭認為楊未積極處理民事賠償，僅表示「有意願但無能力」，依毒駕致死罪判刑6年6月。

檢察官認為車禍後，報警的電話是林姓大貨車駕駛所撥打，且楊毓榮在事發後「往後走」，是被林給攔下，他是受情勢所逼才留在現場，不應依自首減刑。此外，楊有施用第二級毒品罪前科，檢方也認為應該依累犯規定加重其刑，上訴建請改判8年徒刑。

高院指不能因林姓大貨車司機先打電話報警，就認為楊無悔意，而毒駕致死罪與施用第二級毒品罪罪質不同，駁回檢方上訴。最高法院認為高院認事用法無違誤，判上訴駁回。

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男子楊毓榮無照吸食安非他命開車，撞死張姓義消，被依毒駕致死罪判刑6年6月定讞。圖／本報記者翻攝
男子楊毓榮無照吸食安非他命開車，撞死張姓義消，被依毒駕致死罪判刑6年6月定讞。圖／本報記者翻攝

國民法官 新竹 毒駕

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