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闖台中大里廠區拍照檢舉汙染！里長侵入住宅罪判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大里區長新能源公司曾多次因製造空汙挨罰，當地大元里里長林瑞興深夜跑進廠區拍照，提供時代力量記者會揭露，長新發現對林提告；法院審酌，林未經同意擅自進入，但他關心里內事物，該公司也確實多次違規，依無故侵入他人建築物罪判林拘役20日，可上訴。

時代力量立委陳椒華、台中市議員吳佩芸等人去年10月30日舉行記者會，指控長新能源公司在台中大里區的SRF製造廠長期汙染外溢，屢次檢舉無效，居民苦不堪言，要求台中市政府勒令長新能源立即停工，呼籲環境部將SRF製造廠房納入應進行環評範疇，並制定相關管理規範。

檢警調查，林瑞興2023年10月25日深夜11點多，未經長新公司同意，為拍攝公司生產過程煙霧產生狀態，林明知本身非執法機關，竟未會同執法機關到場，就無故自行侵入公司廠區以手機拍攝，後來林將影像提供時代力量政黨，該黨開記者會播放時，長新公司才發現提告。

台中地院審理時，林均坦承不諱，也有林拍攝照片、時代力量記者會畫面可佐，認為林未經長新公司同意，擅自進入廠區，所為顯有不該。

但法院也考量，長新公司確實有多次違反廢棄物清理法經檢舉、裁罰的紀錄，林瑞興身為當地里長，關心里內事物的犯罪動機，也未造成廠區侵害，考量一切情狀後依無故侵入他人建築物罪判林拘役20日，得易科罰金。

時代力量立委陳椒華（中）、台中市議員吳佩芸（左）去年舉行記者會，指控長新能源公司台中大里的SRF製造廠長期汙染外溢。圖／報系資料照
時代力量立委陳椒華（中）、台中市議員吳佩芸（左）去年舉行記者會，指控長新能源公司台中大里的SRF製造廠長期汙染外溢。圖／報系資料照

提告 時代力量 記者會

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