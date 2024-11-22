不滿勞資糾紛他錄音！雇主亮槍拉滑套...恐嚇前員工「逼簽自願離職書」

台中林姓雇主因申姓員工離職發生勞資糾紛，協商時不滿申錄音，竟持槍敲他頭恐嚇「你不知道我在做什麼的嗎？」還囂張拉滑套作勢擊發，恐嚇申簽自願離職單，後又因離職前薪資計算衝突拿辣椒水噴申及其父親雙眼，法院依3個傷害罪判林5月，可上訴。

檢警調查，林男是申男前雇主，因申提離職雙方發生勞資糾紛，林今年6月12日找對方到南屯區1間酒吧協商時，他不滿申當場錄音，竟拿1把空氣槍敲他頭，還當場拉滑套作勢擊發，還說「你不知道我在做什麼的嗎？」「你試試看，我一條一條跟你算」。

林男以此逼迫、恐嚇申簽立自願離職單、免責書，申害怕遭受不測只能答應，警方獲報後持搜索票赴林男家搜索拿扣作案用的空氣槍。

後來於7月15日，林、申再度為了協商離職前薪資計算問題見面，申男當時由爸爸陪同，雙方因認知差異申及申父想取回林手上的薪資袋發生肢體衝突，林竟持辣椒水朝申、申父的臉部噴，釀2人雙眼灼傷。

台中地院審酌，林男沒有前科，素行尚可，但他與申因勞資糾紛衝突，不思理性溝通，竟以暴力方式對待申及其父親。