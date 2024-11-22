快訊

12強Live／2局下陳柏清投保送後連解決3人 中華0：0美國

台灣寶可夢中心聖誕節大戰推22樣皮卡丘新品！「極品醜毛衣」太Q必買

不只必勝客！ 台灣「達美樂」也漲價了 5款披薩「最多貴30元」

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿勞資糾紛他錄音！雇主亮槍拉滑套...恐嚇前員工「逼簽自願離職書」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓雇主因申姓員工離職發生勞資糾紛，協商時不滿申錄音，竟持槍敲他頭恐嚇「你不知道我在做什麼的嗎？」還囂張拉滑套作勢擊發，恐嚇申簽自願離職單，後又因離職前薪資計算衝突拿辣椒水噴申及其父親雙眼，法院依3個傷害罪判林5月，可上訴。

檢警調查，林男是申男前雇主，因申提離職雙方發生勞資糾紛，林今年6月12日找對方到南屯區1間酒吧協商時，他不滿申當場錄音，竟拿1把空氣槍敲他頭，還當場拉滑套作勢擊發，還說「你不知道我在做什麼的嗎？」「你試試看，我一條一條跟你算」。

林男以此逼迫、恐嚇申簽立自願離職單、免責書，申害怕遭受不測只能答應，警方獲報後持搜索票赴林男家搜索拿扣作案用的空氣槍。

後來於7月15日，林、申再度為了協商離職前薪資計算問題見面，申男當時由爸爸陪同，雙方因認知差異申及申父想取回林手上的薪資袋發生肢體衝突，林竟持辣椒水朝申、申父的臉部噴，釀2人雙眼灼傷。

台中地院審酌，林男沒有前科，素行尚可，但他與申因勞資糾紛衝突，不思理性溝通，竟以暴力方式對待申及其父親。

法院考量林犯後坦承，但與申姓父子就和解金部分沒有共識，依3個傷害罪各判他3月、3月及3月，3罪合併應執行5月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

勞資 薪資 離職

延伸閱讀

全台五分之一人因家庭照顧工作受影響 專家籲：打造友善職場

公務員比勞工慘？他怨1情況「被綁死在國家」 網兩派論戰

離職得很難看擔心被公司「黑」 過來人建議：有能力不用怕

新人遭冷凍…發呆一個月還不離職她嘆「也是很厲害」 網：根本爽缺

相關新聞

影／綠燈亮衝對向「正中」客運大巴 北港休旅車駕駛滿身酒氣車上還有酒

雲林北港鎮昨晚間8點多發生一起酒駕車禍，一輛休旅車行駛至華南路麥當勞前方路口綠燈亮，車子突然偏移衝到對向車道，直接面對面...

無照又毒駕撞死義消判6年半 檢指不符自首、累犯應加重 仍判刑定讞

沒有駕照的男子楊毓榮去年吸食安非他命後開車，追撞張姓義消的機車，再向前撞擊大貨車，張被夾擊、傷重身亡，新竹地方法院依毒駕...

闖台中大里廠區拍照檢舉汙染！里長侵入住宅罪判拘役

台中大里區長新能源公司曾多次因製造空汙挨罰，當地大元里里長林瑞興深夜跑進廠區拍照，提供時代力量開記者會揭露，長新發現對林...

不滿勞資糾紛他錄音！雇主亮槍拉滑套...恐嚇前員工「逼簽自願離職書」

台中林姓雇主因申姓員工離職發生勞資糾紛，協商時不滿申錄音，竟持槍敲他頭恐嚇「你不知道我在做什麼的嗎？」還囂張拉滑套作勢擊...

醫師藉檢查卵巢指侵、強吻人妻 掰「關心」判刑2年半

曾獲醫療奉獻獎的高姓醫師，因女病患主訴下腹疼痛，他以「甲狀腺可能影響性荷爾蒙」為由，單獨替她內診，手指插入對方下體，因護...

馬國女大生命案 一審判賠638萬

男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。